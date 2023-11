Le Hamas a libéré 25 otages : 13 Israéliens et 12 Thaïlandais

Alors que le cessez-le-feu a pris effet ce matin à Gaza, après plus d’un mois de conflit, le Hamas a relâché dans l’après-midi 25 otages, parmi lesquels 13 Israéliens et 12 Thaïlandais.

Un premier groupe d’otages israéliens est désormais entre les mains du personnel de la Croix-Rouge et se trouve dans des ambulances en route vers le point de passage de Rafah en Israël, a déclaré un responsable israélien, selon le Times of Israël. 13 femmes et enfants retenus par le Hamas depuis le début de la guerre doivent être libérés en échange de 39 prisonniers palestiniens. Dans le même temps, le Premier ministre thaïlandais a annoncé la libération de 12 de ses compatriotes, jusqu’ici retenus en otage par le Hamas.

Les Israéliens doivent être remis à des responsables sécuritaires de leur pays, accompagnés de la Croix-Rouge et encadré par des Égyptiens, au poste-frontière de Rafah. Ils vont ensuite être acheminés vers l’aéroport d’Al-Arish pour s’envoler vers l’État hébreu. Les otages libérés seront pris en charge par les services sanitaires israéliens.

Téhéran aurait joué un rôle de médiateur dans ces négociations, qui ne seraient « pas en lien avec l’accord sur les otages » passé entre le mouvement islamiste palestinien et Israël. Mi-novembre, un membre de l’équipe de négociation de la Thaïlande chargée de la libération des otages avait indiqué avoir reçu l’assurance du Hamas que 25 de ses ressortissants faits prisonniers étaient « saufs ». Il avait alors précisé qu’ils ne pourraient être libérés que si un cessez-le-feu était annoncé, mais que le mouvement palestinien avait assuré à Bangkok que ces otages « retourneraient bientôt dans leur patrie ».