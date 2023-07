Le groupe État islamique revendique l’attentat meurtrier au Pakistan

Le groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l’attentat suicide qui a coûté la vie à plus de 50 personnes, dont de nombreux mineurs, lors d’un meeting politique dans le nord-ouest du Pakistan.

Ce lundi, l’État islamique a revendiqué l’attentat suicide qui s’est déroulé la veille dans la ville de Khar, située dans le nord-ouest du Pakistan. Un membre de l’EI a fait exploser sa ceinture d’explosifs au milieu d’une foule nombreuse, composée principalement de membres et de sympathisants du parti Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F).

L’explosion violente a laissé derrière elle un lourd bilan humain, avec au moins 54 personnes tuées et plus de 100 autres blessées. Le rassemblement avait rassemblé plus de 400 membres et sympathisants du JUI-F sous une tente dans la ville de Khar, près de la frontière avec l’Afghanistan.

Cet attentat meurtrier met en évidence la menace persistante du terrorisme dans la région, en particulier avec la présence active de groupes jihadistes tels que l’État islamique. Les attaques ciblées contre des rassemblements politiques soulèvent également des inquiétudes quant à la sécurité des événements publics dans le pays.

La revendication par l’État islamique de cette attaque meurtrière au Pakistan souligne la nécessité pour les autorités de rester vigilantes et de renforcer les mesures de sécurité afin de protéger les citoyens contre de tels actes de violence. En cette période d’instabilité régionale, la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme reste essentielle pour endiguer la menace posée par ces groupes extrémistes.