Le Ghana renforce le staff technique des Black Stars pour la Coupe du Monde de football 2026

La Fédération ghanéenne de football a annoncé l’intégration de cinq spécialistes au sein du staff des Black Stars en vue de la Coupe du Monde 2026. Cette initiative, axée notamment sur l’amélioration de la condition physique des internationaux, s’inscrit dans la préparation intensive du groupe pour le rendez-vous planétaire.

Ces renforts interviendront en coordination avec l’encadrement déjà en place dirigé par le sélectionneur Otto Addo. L’instance fédérale précise que ces recrutements apportent une expertise supplémentaire destinée à optimiser la préparation des joueurs avant le début de la compétition.

Parmi les nouveaux membres, Alain Ravera et Kim Lars Björkegren occuperont les fonctions d’entraîneurs adjoints. José Daniel Martínez a été engagé comme préparateur physique et analyste de match, Carlos Lozano Romero rejoint l’équipe en qualité de physiothérapeute, tandis que Dwayne Peasah Paa Kwesi assumera la responsabilité de la performance des joueurs. La fédération insiste sur le fait que ces nominations sont limitées à la campagne 2026 et correspondent à une pratique courante chaque fois que le Ghana obtient son ticket pour un tournoi majeur.

Raisons invoquées et réactions

Face aux critiques qui dénoncent ces embauches comme des charges budgétaires supplémentaires, la GFA a détaillé les objectifs poursuivis. Le renfort vise à consolider plusieurs volets opérationnels essentiels : l’encadrement des séances d’entraînement, le suivi et l’analyse des performances, ainsi que l’appui médical. Selon l’instance, l’ensemble de ces compétences doit permettre d’élever le niveau de préparation et d’augmenter les chances du Ghana de se distinguer au tournoi estival.

Alors que les préparatifs s’intensifient, la fédération affirme que ces spécialistes compléteront le travail de l’équipe technique pour maximiser l’efficacité des sessions et la gestion des joueurs pendant la compétition mondiale.