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Le Ghana mise sur les métiers verts pour favoriser l’emploi des jeunes

Le Ghana a lancé, dimanche 30 août 2026, la « Green TVET Initiative », un programme destiné à intégrer les compétences vertes dans l’enseignement technique et professionnel, alors que plus de 500 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail dans le pays, selon Agence Ecofin. L’initiative est portée par le Ghana TVET Service, l’organisme public en charge de la formation technique et professionnelle, en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT).

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Le Ghana mise sur les métiers verts pour favoriser l’emploi des jeunes
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Elle vise à préparer les jeunes Ghanéens à la transition environnementale en intégrant dans les cursus de formation des filières comme les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente face au climat, la construction durable, la gestion des déchets et les technologies propres.

Deux programmes pilotes ont déjà été identifiés : une formation en photovoltaïque solaire à l’Institut technique de Wa, dans le nord-ouest du pays, et un programme d’agriculture intelligente face au climat à l’Institut technique et professionnel Comboni.

Selon des projections de la FSD Africa citées par Agence Ecofin, la transition verte pourrait générer jusqu’à 7,9 millions d’emplois en Afrique subsaharienne d’ici 2030, un potentiel que le Ghana cherche désormais à capter en formant sa main-d’œuvre.

Le lancement de cette initiative s’inscrit dans la préparation de la Semaine nationale du TVET 2026, selon le Ghana TVET Service.

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