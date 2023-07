Le Ghana fait expulser des ressortissants burkinabè de son territoire

- Publicité-

Plusieurs ressortissants burkinabè ont été expulsés de la Région du Haut Ghana oriental, au nord du Ghana, depuis quelques jours. Selon les informations rapportées par le journaliste ghanéen Alhaji Gbangbanku, le Ghana les accuse d’avoir rejoint illégalement leur territoire.

Depuis quelques jours, le Ghana a entamé un exercice de rapatriement des ressortissants burkinabés qui seraient entrés illégalement dans le pays. « Le Ghana a entamé un exercice de rapatriement des ressortissants burkinabè qui seraient entrés illégalement dans le pays. L’exercice dirigé par l’armée a été mené dans des communautés ciblées à travers les cinq régions frontalières du nord. Les soldats ont investi les centres-villes, les marchés et des camps, à la recherche de ressortissants burkinabés à arrêter. Ils ont ensuite été contrôlés par les militaires. Ceux qui ont été jugés coupables ont été emmenés dans un bus en attente. Ils ont ensuite été conduits hors du pays dans un convoi militaire. » a tweeté Alhaji Gbangbanku.

Dans un autre Tweet, le journaliste ghanéen précise que « le vice-ministre ghanéen de la défense a confirmé il y a peu sur JoyNews l’exercice de rapatriement mené par l’armée dans le nord, en précisant qu’il s’agissait d’une réponse aux opérations militaires en cours au Burkina, au Togo et en Cote d’Ivoire. Il a ajouté que plus de 20 000 personnes, principalement des Fulbes, ont été renvoyées au Burkina Faso ». « Si vous n’avez pas de carte du Ghana ou de réfugiés ou si vous ne parlez aucune des langues parlées au Ghana, vous retournez d’où vous venez », a indiqué une source militaire qui a pris part à l’opération et rapporté par APA.

The repatriation of Fulbes from Burkina Faso is continuing today in several northern Ghana communities. Very dangerous development. Isn't it? pic.twitter.com/LYVafjUAod