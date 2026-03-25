Le Ghana en offensive pour l’adoption à l’ONU d’une résolution pour des réparations sur l’esclavage

Un vote très attendu se tiendra à l’Organisation des Nations unies le 25 mars 2026. Le Ghana, par la voix de son président John Dramani Mahama, soumettra une résolution visant à qualifier la traite transatlantique des esclaves comme le crime le plus grave contre l’humanité. Cette initiative, portée par plusieurs États du Sud et soutenue par l’Union africaine, remet au premier plan la question des réparations.

Le 24 mars 2026, le chef de l’État ghanéen a pris la parole lors d’un forum de haut niveau consacré à la justice réparatrice, organisé dans le cadre de l’Assemblée générale. Il a insisté sur la nécessité de reconnaître collectivement les faits historiques pour pouvoir avancer vers des mesures de réparation, rejetant toute démarche visant à attiser les divisions.

Pour Accra, il ne suffit plus d’un simple acte de mémoire. La démarche vise à transformer le constat historique en actions concrètes. Le président Mahama a rappelé que la résolution entend rendre hommage aux millions d’Africains déportés au cours des quatre derniers siècles et ouvrir la voie à une véritable réparation et à la préservation de la mémoire de ces crimes.

Face à ceux qui tentent, selon lui, de relativiser l’esclavage au prétexte des normes d’autrefois, le président a affirmé que la justice ne peut être subordonnée à la banalisation d’actes inhumains. Il a appelé la communauté internationale à reconnaître l’ampleur des violences subies — évoquant des dizaines de millions de personnes affectées par la traite et des pertes humaines considérables — afin d’avancer vers la vérité.

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Les revendications du Ghana

Dans le détail, le projet d’Accra propose plusieurs pistes de réparation comme la restitution d’objets et de biens culturels, les financements ciblés pour l’éducation et le développement, et d’autres investissements visant à réduire les inégalités contemporaines que le pays estime liées à l’héritage de l’esclavage.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a rappelé que des millions d’Africains ont été arrachés à leur continent, traités comme des marchandises, soumis à des traitements cruels et privés de leurs droits. Selon lui, si d’autres crimes contre l’humanité ont donné lieu à des compensations, la traite transatlantique n’a jamais reçu une reconnaissance ni des réparations à la hauteur des souffrances endurées.

Le rôle moteur du Ghana s’explique aussi par sa géographie et son histoire car le pays abrite de nombreux lieux historiques liés aux départs massifs d’Africains vers les Amériques, ce qui, pour Accra, légitime sa position de premier plan dans cette démarche internationale.

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