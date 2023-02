Le Ghana confirme deux cas de fièvre de Lassa

Le Ghana a confirmé deux cas de fièvre de Lassa, une maladie hémorragique virale aiguë, a annoncé dimanche le Ghana Health Service (GHS) dans un communiqué.

« Le premier est un commerçant de 40 ans qui a été malade pendant environ deux semaines et qui est finalement décédé à l’hôpital universitaire de Korle-Bu. Le second, un contact du précédent, est actuellement hospitalisé mais son état est très stable », a indiqué le GHS, ajoutant que 56 contacts avaient été identifiés et faisaient l’objet d’un suivi.

La fièvre de Lassa est une maladie hémorragique virale aiguë causée par le virus du même nom qui se transmet à l’homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par des excréments de rongeurs. Les premiers symptômes peuvent inclure de la fièvre et une faiblesse générale, selon le GHS.