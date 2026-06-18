« Le froid règne », Kemi Seba raconte ses conditions de détention en Afrique du Sud

Détenu depuis 66 jours à la prison de Kgosi Mampuru en Afrique du Sud, Kemi Seba a partagé un témoignage sur son quotidien carcéral. L’activiste panafricaniste évoque notamment le froid, la surpopulation des cellules et des conditions d’hygiène qu’il juge difficiles.

Kemi Seba est sorti du silence. Dans un message publié ce jeudi depuis la prison de Kgosi Mampuru, en Afrique du Sud, où il affirme être détenu depuis 66 jours, l’activiste panafricaniste a livré un témoignage détaillé sur ses conditions de détention.

Dans son récit, il décrit un environnement marqué par les basses températures de l’hiver austral. « Ici c’est l’hiver, le froid règne », écrit-il, expliquant que les détenus doivent composer avec des cellules peu protégées contre les vents et l’absence d’eau chaude pour les douches.

Kemi Seba évoque également des préoccupations sanitaires au sein de l’établissement pénitentiaire. Selon lui, plusieurs maladies circuleraient parmi les prisonniers. « La grippe, chicken box ou autres variants se propagent à la vitesse du son », affirme-t-il.

L’activiste attire par ailleurs l’attention sur la surpopulation carcérale. Il soutient que de nombreux détenus sont regroupés dans des cellules accueillant parfois plusieurs dizaines de personnes. « Les êtres emprisonnés sont empilés comme des crêpes », déclare-t-il pour illustrer la promiscuité qu’il observe.

Dans son témoignage, Kemi Seba fait également état de problèmes d’hygiène et estime que les conditions de vie dans certaines sections de la prison sont particulièrement difficiles.

Malgré cette situation, l’activiste assure garder sa détermination intacte. « Chaque seconde passée dans cette prison ne fait que renforcer ma détermination », écrit-il. Ce témoignage offre un aperçu du quotidien que dit vivre Kemi Seba au sein de la prison de Kgosi Mampuru, l’un des établissements pénitentiaires les plus connus d’Afrique du Sud.

Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, est détenu en Afrique du Sud depuis le 15 avril 2026. Il a été interpellé à Pretoria par les services de police sud-africains, dans le cadre d’une enquête portant sur des faits liés à des infractions à la législation sur l’immigration et à un séjour irrégulier, selon les autorités locales.

Lors de son arrestation, il a été présenté devant la justice sud-africaine aux côtés de son fils et d’un co-accusé. Depuis, il fait l’objet de plusieurs audiences successives devant le tribunal de Pretoria, principalement consacrées à l’examen de sa demande de liberté sous caution.

Cette demande a été rejetée à plusieurs reprises, et la justice sud-africaine a maintenu sa détention provisoire. Par ailleurs, le tribunal a pris acte de l’existence de mandats d’arrêt internationaux émis par la justice béninoise, transmis via Interpol.