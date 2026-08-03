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Bénin: la gestion des agents de santé contractuels transférée aux 77 communes

​La gestion administrative et financière des agents de santé contractuels recrutés au titre de la promotion 2025 relève désormais directement des 77 communes du Bénin.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Bénin: la gestion des agents de santé contractuels transférée aux 77 communes
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Cette réorientation majeure a été formalisée par une circulaire signée le 23 juillet 2026 par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Rodrigue Chaou. À travers cette démarche, le gouvernement vise à rapprocher le suivi des ressources humaines des collectivités territoriales tout en renforçant les conditions de travail du personnel médical exerçant au niveau local.

​Salaires réguliers et prise en charge sanitaire de proximité

​Cette réforme apporte des garanties concrètes pour les professionnels concernés. En matière de rémunération, l’exécutif instaure le paiement régulier des salaires au plus tard le 20 de chaque mois, calquant ainsi le calendrier de versement sur celui des fonctionnaires de l’État.

​Par ailleurs, la prise en charge sanitaire des agents se trouve décentralisée à l’échelle communale. Les mairies assurent désormais le suivi direct de ces prestations, une proximité qui permettra un traitement plus rapide des dossiers et une amélioration de la couverture médicale des bénéficiaires sur le terrain.

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