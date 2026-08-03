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Bénin: le gouvernement en congé jusqu’au 1er septembre

​Après plusieurs mois d’intenses activités, l’exécutif béninois marque une pause. Le président de la République et les membres du gouvernement sont officiellement en vacances depuis le 1ᵉʳ août 2026.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Bénin: le gouvernement en congé jusqu’au 1er septembre
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​Instaurée sous la présidence de Patrice Talon, cette période de congé annuel est désormais ancrée dans les habitudes de fonctionnement de l’exécutif. Toutefois, cette pause ne signifie pas une interruption de l’administration publique : des dispositions ont été arrêtées pour garantir la continuité du service public et la prise en charge des affaires urgentes.

​La reprise officielle des activités du gouvernement est fixée au 1ᵉʳ septembre 2026.

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