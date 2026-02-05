Le Forum de Davos lance une enquête indépendante sur les liens de son PDG Borge Brende avec Jeffrey Epstein

Les responsables du Forum économique mondial ont annoncé, jeudi 5 février, l’ouverture d’une procédure interne visant à examiner les relations entre leur directeur général, Børge Brende, et Jeffrey Epstein, reconnu coupable d’abus sexuels. Selon les éléments diffusés, M. Brende aurait participé à trois dîners à caractère professionnel avec Epstein en 2018 et 2019.

Ce rassemblement annuel, qui attire à Davos dirigeants politiques, chefs d’entreprise et diplomates du monde entier, se trouve ainsi confronté à une nouvelle source d’embarras alors que des documents récemment rendus publics mettent en lumière des connexions entre le défunt financier et plusieurs personnalités.

Pour faire la lumière sur ces liens, l’organisation a chargé son comité d’audit d’engager une vérification indépendante, a-t-elle précisé dans un communiqué, souhaitant dissiper les zones d’ombre autour du comportement et des rencontres de son dirigeant.

Enquête indépendante demandée

Le recours à une instance d’audit externe vise à garantir la neutralité et la transparence de l’examen, expliquent les organisateurs, qui cherchent à protéger la crédibilité du Forum. L’investigation devra notamment établir les circonstances des rencontres évoquées, leurs finalités professionnelles éventuelles et tout impact potentiel sur les obligations éthiques de l’institution.

Cette démarche survient dans un contexte de sensibilité accrue autour des relations entretenues avec Epstein après la divulgation de plusieurs pièces documentaires. Les résultats de l’enquête indépendante devraient permettre au Forum de préciser sa position et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences sur le plan interne.