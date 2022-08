Le football reprend en Ukraine malgré la guerre

L’Ukraine a lancé hier sa nouvelle saison de football malgré l’invasion militaire russe en cours dans le pays, dans une tentative apparente de remonter le moral de la nation ravagée par la guerre.

Lors du premier match de la Premier League ukrainienne, le Shakhtar Donetsk a fait match nul 0-0 avec le Metalist 1925 de Kharkiv au stade Olympiysky de Kyiv. La rencontre a été précédée d’une cérémonie d’avant-match émouvante, au cours de laquelle les joueurs des deux équipes et les arbitres sont entrés sur le terrain enveloppés de drapeaux ukrainiens et ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Nous avons le même courage ».

Les joueurs du Shakhtar, dont la ville d’origine Donetsk est sous contrôle de séparatistes prorusses depuis 2014, portaient des T-shirts avec l’inscription: « L’Ukraine va gagner ». Ceux de Kharkiv, la deuxième ville du pays bombardée régulièrement par l’armée russe, avaient un maillot similaire. De plus, Metalist 1925 a ajouté à sa tunique l’emblème des forces armées ukrainiennes au lieu du logo traditionnel du sponsor.

Après une minute de silence à la mémoire des Ukrainiens morts à la suite de l’invasion russe, le premier coup de pied symbolique a été effectué par un soldat ukrainien. Les matchs se dérouleront sans spectateurs pour des raisons de sécurité.

La guerre a eu un effet dévastateur sur les clubs de football, en particulier les plus petits et les moins sûrs financièrement. Deux équipes de Premier League, le FC Mariupol et Desna Chernigiv, ont été autorisées à ne pas participer à cette saison et à revenir la saison suivante.

Le port stratégique de Marioupol sur la mer d’Azov a été dévasté par des bombardements russes constants et le stade de Desna dans la ville septentrionale de Tchernigiv a été touché par une roquette russe. La décision de commencer la saison serait venue du président Volodymyr Zelensky lui-même afin de remonter le moral du pays.

De nombreux clubs joueront leurs matchs à domicile non pas dans leurs propres villes, mais en grande partie dans les régions plus sûres de l’ouest ou du centre. Les clubs de football ukrainiens ont décidé en avril de mettre fin à la saison précédente tôt après sa suspension à la suite de l’invasion russe qui a commencé le 24 février. Le Shakhtar Donetsk menait le Dynamo Kyiv de deux points en tête du classement lorsque la saison a été interrompue, mais la ligue a décidé de ne pas lui décerner le titre.