Le FMI approuve un financement de près de 90 Milliards de FCFA au profit du Bénin

Le conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé pour financer les projets de développement au Bénin, le décaissement d’un prêt de près de 90 Milliards de francs cfa.

Le Bénin fait partie des bons élèves du fonds monétaire international (FMI). La Directrice générale (DG) du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva a d’ailleurs félicité le chef d’Etat béninois en marge du sommet Etats-Unis/Afrique.

C’est donc sans surprise que le conseil d’administration de l’institution financière internationale a approuvé le mercredi 14 Décembre 2022, le décaissement d’un prêt de près de 90 Milliards de francs CFA en faveur du Bénin pour soutenir des projets de développement.

« Les efforts considérables déployés par les autorités (béninoises – ndlr) en matière de recouvrement des impôts conjugués à la priorisation des dépenses publiques viennent compléter le financement avancé du FMI au titre du MEDC/FEC, permettant au Bénin de répondre aux besoins de dépenses imprévues liées à la guerre prolongée en Ukraine et au répercussion des risques sécuritaires à caractères régional« , indique un communiqué du département communication du FMI.

Par ailleurs, le directeur par intérim du FMI a indiqué que le programme économique et financier au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit démarré sous de très bons auspices et cela à cause de la réalisation au delà des cibles de tous les critères de performance quantitatifs à fin Juin 2022 et la mise en œuvre de tous les repères structurels.

Il importe de mentionner que ce financement du fonds monétaire international est un composant du financement du programme économique et financier 2022-2025 du Bénin. Ce programme est conjointement financé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit pour un montant total de près de 638 Millions de dollars USD.

Ce programme vise à aider le Bénin à répondre au besoin urgent de financement, soutenir la mise en œuvre du plan national de développement axé sur la réalisation des ODD.