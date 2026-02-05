Benin Web TV
LIVE

Le FC Nantes prête Ema Paljevic au Havre AC en Arkema Première Ligue

Le Havre AC a renforcé son milieu offensif pour la seconde moitié de la saison en accueillant Ema Paljevic, prêtée par le FC Nantes. Les deux clubs ont publié chacun un communiqué, ce jeudi, confirmant la transaction entre les deux formations.

Le · MàJ le
Football
110vues
Le FC Nantes prête Ema Paljevic au Havre AC en Arkema Première Ligue
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le Havre AC a renforcé son milieu offensif pour la seconde moitié de la saison en accueillant Ema Paljevic, prêtée par le FC Nantes. Les deux clubs ont publié chacun un communiqué, ce jeudi, confirmant la transaction entre les deux formations.

Âgée de 25 ans, la Suédoise débarque en Normandie pour une durée de cinq mois et portera le numéro 80 sous le maillot havrais. Elle avait rejoint le FC Nantes lors du dernier mercato estival et retrouve désormais un nouveau challenge pour cette fin de saison.

Formée au sein de clubs comme Malmö et passée par le Sparta Prague, Paljevic a fait cinq apparitions en championnat avec Nantes et s’est illustrée à deux reprises en Coupe de France en inscrivant deux buts. Son profil offensif doit apporter des solutions au secteur de création du HAC, actuellement huitième de l’Arkema Première Ligue.

Publicité

Selon le club nantais, l’opération vise principalement à offrir davantage de temps de jeu à la joueuse et à lui permettre de poursuivre sa progression à haut niveau. Le FC Nantes a déclaré soutenir sa décision et lui a adressé ses encouragements pour la suite de la saison au Havre AC.

Articles liés

Coupe du Roi : Atlético Madrid domine le Real Betis en première mi-tempsCAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAFFootball – NPFL : Kun Khalifat FC de retour en championnatQatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC
Merci pour votre lecture — publicité