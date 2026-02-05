Le FC Nantes prête Ema Paljevic au Havre AC en Arkema Première Ligue

Le Havre AC a renforcé son milieu offensif pour la seconde moitié de la saison en accueillant Ema Paljevic, prêtée par le FC Nantes. Les deux clubs ont publié chacun un communiqué, ce jeudi, confirmant la transaction entre les deux formations.

Le Havre AC a renforcé son milieu offensif pour la seconde moitié de la saison en accueillant Ema Paljevic, prêtée par le FC Nantes. Les deux clubs ont publié chacun un communiqué, ce jeudi, confirmant la transaction entre les deux formations.

Âgée de 25 ans, la Suédoise débarque en Normandie pour une durée de cinq mois et portera le numéro 80 sous le maillot havrais. Elle avait rejoint le FC Nantes lors du dernier mercato estival et retrouve désormais un nouveau challenge pour cette fin de saison.

Formée au sein de clubs comme Malmö et passée par le Sparta Prague, Paljevic a fait cinq apparitions en championnat avec Nantes et s’est illustrée à deux reprises en Coupe de France en inscrivant deux buts. Son profil offensif doit apporter des solutions au secteur de création du HAC, actuellement huitième de l’Arkema Première Ligue.

Publicité