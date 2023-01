Le dentifrice, une solution insoupçonnée pour éliminer les boutons du visage en une semaine

Le dentifrice sert bien sûr à laver les dents, c’est son but premier, mais il a bien d’autres tours dans son sac. On l’utilise notamment pour faire briller l’argenterie ou effacer les rayures de voiture. Mais on peut aussi l’utiliser sur les boutons.

Mettre du dentifrice sur un bouton pour le faire disparaître, ça semble bien étrange. Et pourtant, cette astuce revient sans cesse dans les discussions sur les boutons. Pour commencer, il faut préciser qu’il s’agit bien ici de petits boutons occasionnels, car en cas d’acné, il vaut mieux consulter un dermatologue.

Cependant, quand vous voulez essayer cette technique, portez votre choix sur un dentifrice bio, riche en actifs naturels, notamment un dentifrice à base de bicarbonate de soude, parce qu’il contient des actifs asséchants.

C’est très facile, puisqu’il suffit de nettoyer votre peau comme à votre habitude, puis de la sécher délicatement. Prélevez ensuite une dose de dentifrice (une petite noisette suffit) et appliquez-la directement sur les boutons à supprimer. Laissez ensuite poser quelques heures ou toute la nuit, vous pouvez à ce moment-là placer un pansement dessus pour éviter de salir vos draps, puis rincez.

Pour venir à bout du bouton, il faudra probablement répéter l’opération une fois par jour pendant deux ou trois jours, mais vous devriez constater une amélioration visible assez rapidement.

Cependant, tous les dentifrices se sont pas conseillés. Découvrez alors ceux à ne pas utiliser :

Évitez d’appliquer sur votre visage les dentifrices blanchissants, parce qu’ils peuvent être dangereux pour votre peau et ils risquent de vous laisser des tâches sur le visage.

Pour assécher vos boutons et les faire disparaitre, vous devez utiliser le dentifrice blanc sans gel et sans microbille.