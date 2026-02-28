Benin Web TV
Le crack marocain Elias Mechrouch signe à l’Ajax et se compare à Neymar

Le club d’Amsterdam a officialisé la première signature professionnelle d’Elias Mechrouch. À 18 ans, l’ailier marocain a engagé sa carrière avec l’Ajax jusqu’à l’été 2029.

Football
Très enthousiaste, le jeune joueur a confié son bonheur de rejoindre l’écurie néerlandaise et son ambition de gagner rapidement une place dans l’effectif. Il a dit n’avoir informé sa famille que peu de temps avant l’annonce et a exprimé sa fierté de réaliser un rêve de longue date, lui qui suivait l’Ajax depuis son plus jeune âge.

Sur le plan sportif, Mechrouch se reconnaît dans les joueurs capables de faire la différence balle au pied : il se réfère notamment à Neymar pour décrire son style axé sur la création d’occasions et le dribble. Il a aussi cité Mika Godts comme un concurrent en forme au sein du groupe amstellodamois.

L’Ajax parie sur un avenir prometteur

Du côté du club, le directeur sportif Marijn Beuker a salué les qualités techniques du natif du Maroc, mettant en avant son aisance au dribble, sa créativité offensive et son aptitude à se montrer dangereux près du but adverse. Beuker estime que Mechrouch progresse bien et dispose des atouts nécessaires pour s’affirmer à l’Ajax.

L’information a été relayée par le compte officiel du club sur Twitter le 27 février 2026, accompagnée du message indiquant que Mechrouch fait partie de la génération ciblée pour l’avenir (#ForTheFuture).

