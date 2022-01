Le Conseil de Sécurité de l’ONU se réunit pour l’Ukraine

A la demande des Etats-Unis, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce lundi, 31 janvier 2022, pour examiner la situation géopolitique qui perdure à l’Est de l’Ukraine.

Washington et ses alliés de l’OTAN multiplient les efforts, pour dissuader la Russie d’envahir l’Ukraine. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont brandi la menace de nouvelles sanctions contre la Russie. Londres a indiqué vouloir cibler les intérêts russes « qui intéressent directement le Kremlin ». Jeudi, la Maison Blanche a demandé une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU sur la situation en Ukraine. La réunion est prévue pour se tenir ce lundi.

Ce lundi est la dernière journée de présidence du Conseil par la Norvège qui passera mardi la main à la Russie pour février. Demander une réunion le mois prochain aurait été plus compliqué pour les États-Unis avec une Russie maître de l’agenda du Conseil, note un diplomate.

Une menace claire pour la paix

« Plus de 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne et la Russie se livre à d’autres actes de déstabilisation visant l’Ukraine, ce qui constitue une menace claire pour la paix et la sécurité internationales et la Charte des Nations unies », a affirmé l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, dans un communiqué.

« Alors que nous poursuivons notre poursuite incessante de la diplomatie pour désamorcer les tensions face à cette grave menace à la paix et à la sécurité européennes et mondiales […] les membres du Conseil de sécurité doivent examiner sans détour les faits », a justifié la diplomate dans son communiqué.