Le Conseil de sécurité de l’ONU approuve l’envoi d’une mission de sécurité en Haïti

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution sur la mise en place d’une mission pour contribuer à la sécurité en Haïti.

La mission devrait lutter contre les gangs opérant dans le pays. Bien qu’internationale, elle ne relèvera pas de l’ONU et sera encadrée par le Kenya. Elle est formée dans le contexte de la montée de la violence des gangs, conformément à une demande des autorités du pays.

La Russie et la Chine se sont abstenues lors du vote, les autres membres du Conseil de sécurité ayant voté pour. La résolution a été élaborée par les États-Unis et l’Équateur.

Le document élargit également l’embargo sur les armes pour une série d’organisations liées aux groupes criminels opérant en Haïti. Certains paramètres de la mission, notamment le calendrier de son déploiement, doivent encore être précisés.

La situation sécuritaire et humanitaire s’est détériorée en Haïti après l’assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 et le tremblement de terre survenu au mois d’août qui a fait plus de 2.200 morts. La chaîne Telesur a précédemment fait savoir que les gangs armés contrôlaient plus de 80% de la capitale et renforçaient leurs positions dans d’autres régions du pays.