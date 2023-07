Le compte mail de Nicholas Burns, ambassadeur des États-Unis en Chine, piraté

- Publicité-

Des pirates informatiques basés en Chine se sont introduits dans le compte de messagerie de l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, dans le cadre d’une récente campagne ciblée de collecte de renseignements, ont déclaré à CNN trois fonctionnaires américains au fait de la question.

Des pirates informatiques chinois se sont introduits dans la messagerie électronique de l’ambassadeur des États-Unis en Chine. Les pirates ont également accédé au compte de Daniel Kritenbrink, secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est, qui s’est récemment rendu en Chine avec le secrétaire d’État Antony Blinken.

Cette nouvelle, d’abord rapportée par le Wall Street Journal, vient s’ajouter aux répercutions pour les États-Unis du présumé piratage chinois révélé pour la première fois la semaine dernière. Les pirates ont également infiltré les courriels de la secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a rapporté CNN.

Les autorités américaines ont toujours qualifié la Chine d’adversaire le plus avancé des États-Unis dans le cyberespace, un domaine qui a été à plusieurs reprises une source de tension bilatérale ces dernières années. Le FBI a déclaré que Pékin disposait d’un programme de piratage informatique plus important que celui de tous les autres gouvernements réunis.

Les pirates se sont introduits dans le système de courrier électronique non classifié du gouvernement américain, et les fonctionnaires américains partent généralement du principe que tout ce qui se trouve sur le réseau non classifié peut être piraté. Néanmoins, l’administration Biden estime que l’opération de piratage chinois a permis à Pékin de se faire une idée de l’état d’esprit des États-Unis à l’approche du voyage très important de M. Blinken en Chine en juin, a rapporté CNN. Selon un haut fonctionnaire du département d’État, M. Blinken a soulevé la question du piratage lors d’une réunion avec le haut diplomate chinois Wang Yi la semaine dernière.

La semaine dernière, lorsque M. Blinken a été interrogé sur le piratage – avant que l’on apprenne que les courriels de Burns et de Kritenbrink avaient été consultés – il n’a pas voulu dire comment les États-Unis avaient l’intention de réagir. « Je ne peux pas discuter des détails de notre réponse. En outre, et c’est le plus important, cet incident fait toujours l’objet d’une enquête », a déclaré M. Blinken lors d’une conférence de presse à Jakarta, en Indonésie.