Le chroniqueur Adama Fall condamné à 2 mois avec sursis

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a rendu, le 25 mars 2026, sa décision concernant le chroniqueur sénégalais Adama Fall : trois mois de prison assortis d’un sursis et une amende de 100 000 francs CFA. Cette sanction est inférieure à la peine demandée par le ministère public.

L’affaire trouve son origine lors d’un contrôle routier. Adama Fall a été interpellé pour conduite sans permis, infraction retenue avec la qualification de mise en danger de la vie d’autrui, et placé sous mandat de dépôt avant d’être jugé en flagrant délit.

Au cours de l’audience, il a reconnu les faits reprochés. Le parquet avait requis une peine de trois mois ferme ; le tribunal a finalement prononcé un sursis, évitant ainsi l’emprisonnement immédiat pour ce chroniqueur proche de l’Alliance pour la République.

Sanctions et réactions

La peine avec sursis signifie qu’Adama Fall ne sera pas incarcéré tant qu’il ne commettra pas une nouvelle infraction susceptible d’entraîner l’exécution de la sanction. L’amende de 100 000 FCFA complète la décision judiciaire.

Publicité

Le dossier a suscité des réactions dans les milieux politiques et médiatiques sénégalais : ses soutiens ont salué l’issue du procès, tandis que ses détracteurs ont estimé que la justice aurait dû être plus sévère.

Cette condamnation intervient dans un contexte où plusieurs personnalités des médias au Sénégal font face à des arrestations liées à l’affaire Pape Cheikh Diallo, à des limogeages et à diverses procédures judiciaires.

Pour l’instant, aucune nouvelle procédure n’a été annoncée à l’encontre d’Adama Fall ; en cas de récidive, le sursis pourrait être exécuté et se transformer en peine effective.