Le chef de l’Otan se dit « confiant » que l’Ukraine puisse regagner du terrain

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est dit vendredi “confiant” que l’Ukraine, en phase de préparation d’une contre-offensive, puisse regagner du terrain face aux Russes.

“Je suis confiant dans le fait qu’ils (les Ukrainiens) seront désormais en mesure de libérer encore plus de terrain”, a déclaré à la presse M. Stoltenberg en marge d’une rencontre des soutiens de l’Ukraine sur la base américaine de Ramstein (Allemagne). “L’une des principales questions abordées ici aujourd’hui a été le passage en revue des différentes capacités, des systèmes et fournitures dont les Ukrainiens ont besoin pour reprendre davantage de terrain”, a ajouté M. Stoltenberg.

An honour to be back in Kyiv & meet with President @ZelenskyyUa. #Ukraine's rightful place is in #NATO, and over time our support will help to make this possible. We stand by you today & for the long haul. pic.twitter.com/0vlKZNVY0F