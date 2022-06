Le chef de l’armée britannique estime nécessaire de préparer une 3ème guerre mondiale

Le général Patrick Sanders, nouveau chef de l’armée britannique, a lancé un cri de ralliement aux troupes, leur disant qu’elles devaient être prêtes à affronter la Russie sur le champ de bataille. Il a déclaré que l’armée et les alliés doivent désormais être « capables de… vaincre la Russie ».

Le général Sir Patrick Sanders, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, s’est adressé à tous les militaires et fonctionnaires dans un message interne daté du 16 juin, consulté par la BBC. L’invasion de l’Ukraine par la Russie montre la nécessité « de protéger le Royaume-Uni et d’être prêt à combattre et à gagner des guerres sur terre », dit-il.

Il ajoute que l’armée et les alliés doivent désormais être « capables de… vaincre la Russie ». Une source de la défense a déclaré au correspondant de la BBC pour la défense, Jonathan Beale, que le ton du message – publié sur l’intranet interne du ministère de la défense – n’était pas surprenant. Ils ont déclaré que toutes les armées s’entraînent au combat, mais que la menace a clairement changé.

Le général Sir Patrick a souligné dans son message qu’il était le premier chef d’état-major général « depuis 1941 [ après la Seconde Guerre mondiale en 1945, ndlr] à prendre le commandement de l’armée de terre à l’ombre d’une guerre terrestre en Europe impliquant une grande puissance continentale ». Il a ajouté : « L’invasion de l’Ukraine par la Russie souligne notre objectif principal – protéger le Royaume-Uni et être prêt à combattre et à gagner des guerres sur terre – et renforce la nécessité de dissuader l’agression russe par la menace de la force ».

Il a noté que « le monde a changé depuis le 24 février [ Date de l’invasion de l’ukraine par la russie, ndlr] et il y a maintenant un impératif brûlant de forger une armée capable de se battre aux côtés de nos alliés et de vaincre la Russie au combat ». Le général Sir Patrick a également exposé son objectif d’« accélérer la mobilisation et la modernisation de l’armée de terre afin de renforcer l’OTAN et de priver la Russie de la possibilité d’occuper davantage l’Europe… nous sommes la génération qui doit préparer l’armée de terre à combattre en Europe une fois de plus ».