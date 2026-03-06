Le Cap-Vert et plusieurs pays participent au tournoi pour la première fois

La Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, entrera dans l’histoire du football en s’étendant à 48 équipes. Cette extension offre à plusieurs nations la possibilité de fouler pour la première fois la pelouse d’un Mondial.

À partir des éléments compilés par Africa Top Sports, il est possible de dresser la liste des pays déjà assurés de participer et de ceux qui peuvent encore prétendre à une première apparition.

Parmi les qualifiés inédits figurent le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan, des sélections qui s’apprêtent à découvrir l’épreuve reine du football mondial.

Parcours et dernières opportunités pour des débuts historiques

Le Cap-Vert a réalisé une campagne africaine remarquée sous la conduite de Bubista : sept victoires, deux matchs nuls et une seule défaite. La sélection a scellé sa participation après un succès 3-0 contre l’Eswatini, illustré par une performance offensive exceptionnelle de Dailon Livramento, auteur de quatre buts lors de la rencontre.

Curaçao, de son côté, s’est imposé comme l’une des révélations des qualifications de la CONCACAF. Emmenée initialement par Dick Advocaat — désormais parti — l’équipe a enchaîné une série d’invincibilités de dix rencontres et a obtenu son ticket pour le Mondial grâce à un nul 0-0 face à la Jamaïque. Avec une population d’environ 150 000 habitants, l’île devrait devenir le plus petit État à participer à une phase finale, sous la direction annoncée de Fred Rutten pour le tournoi.

Le continent asiatique enrôle également deux néophytes : la Jordanie et l’Ouzbékistan, chacune terminant deuxième de son groupe derrière respectivement la Corée du Sud et l’Iran, ce qui leur a assuré une place pour la première fois dans l’histoire de la compétition.

Les barrages intercontinentaux, programmés dans les semaines à venir, attribueront les deux dernières places en jeu pour la Coupe du Monde 2026. Plusieurs équipes conservent donc encore une chance de participer à la phase finale pour la première fois.

Le Suriname figure parmi les prétendants : il doit d’abord se mesurer à la Bolivie, puis le vainqueur de cette confrontation serait opposé à l’Irak. Une double victoire permettrait au pays de signer son entrée historique au Mondial.

La Nouvelle-Calédonie est également en lice pour un premier ticket mondial. L’archipel affrontera initialement la Jamaïque, puis pourrait retrouver la RD Congo en cas de succès. Si la sélection sort victorieuse de ces deux confrontations, elle rejoindra la liste des nations présentes pour la première édition à 48 équipes.