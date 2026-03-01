Le Canada relocalise temporairement une partie de son personnel diplomatique de Tel-Aviv

Le gouvernement canadien a annoncé, vendredi 27 février 2026, la mise en place d’un mouvement temporaire de personnel diplomatique basé à Tel‑Aviv. Cette mesure intervient alors que la région connaît une montée des tensions, poussant Ottawa à revoir la présence sur le terrain de certains membres de sa mission.

Selon les autorités, la décision fait suite aux récents développements géopolitiques et aux menaces liées à d’éventuelles frappes visant l’Iran. Face à cette incertitude sécuritaire, le Canada a opté pour des précautions visant à réduire les risques pour son personnel expatrié.

Le retrait partiel concerne exclusivement les agents considérés comme « non essentiels » ainsi que leurs proches ; ces personnes seront relocalisées pour une période indéterminée, précise le communiqué officiel. Les opérations de transfert ont déjà commencé et se déroulent sous la coordination des services diplomatiques.

Malgré ces ajustements, la représentation canadienne en Israël reste en activité : l’ambassade continue de fonctionner et assure la continuité des services consulaires à destination des ressortissants. Ottawa insiste sur le maintien d’un point de contact pour les démarches consulaires.

Conséquences immédiates et cadre de la mesure

Il s’agit d’une action de précaution visant à limiter l’exposition du personnel civil aux risques liés à l’escalade régionale, sans pour autant interrompre les relations diplomatiques. L’ambassade poursuivra ses missions habituelles, même si une partie des effectifs sera temporairement déplacée vers d’autres postes ou pays voisins.

Les personnes concernées par la relocalisation et les citoyens canadiens en Israël sont invités à rester attentifs aux communications officielles de l’ambassade pour connaître les modalités pratiques liées à ces mouvements et l’accès aux services consulaires durant cette période.