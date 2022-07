Le Canada refuse le Visa à Yémi Aladé craignant qu’elle ne s’installe définitivement chez eux

Yémi Aladé qui devrait clôturer la 36e édition du Festival international Nuits d’Afrique ne sera pas de la partie. La méga star nigériane s’est vue refuser son visa d’entrée par Immigration Canada pour « crainte qu’elle décide de s’établir définitivement ».

Depuis le mardi 12 juillet ont débuté les concerts en salles de la 36e édition du Festival International Nuits d’Afrique. Pendant 13 jours, du 12 au 24 juillet, les grands noms de la scène nationale et internationale et les nouvelles générations d’artistes animent et diversifient la sono mondiale à Montréal.

Si le coup d’envoi de cette 36e édition du festival a été donné par l’auteur-compositeur-interprète Tiken Jah Fakoly, le 13 juillet, la cérémonie de clôture devrait être faite par l’auteure-compositrice et chanteuse nigériane d’afropop, Yemi Alade, le 24 juillet. Mais malheureusement, la star nigériane ne se rendra pas au Canada. Le Canada a refusé de délivrer le visa d’entrée à l’artiste. Motif: « crainte qu’elle décide de s’établir définitivement au Canada ».

« Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce n’est pas Yemi Alade qui clôturera le festival mais Sampa the Great, une autre étoile tout aussi brillante de la jeunesse africaine qui secoue la planète avec sa musique et ses rythmes. aux influences multiples », a communiqué la direction du festival, jeudi 21 Juillet.

La directrice et cofondatrice du festival, Suzanne Rousseau, a déploré le processus de demande et d’obtention des visas de visiteur qui, selon elle, est compliqué « depuis au moins cinq ans ». Elle a appris le refus de la demande de visa pour Yemi Alade et les membres de son orchestre il y a une dizaine de jours ; une deuxième demande est restée sans réponse.