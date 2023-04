Le Canada annonce 21 000 fusils d’assaut, 38 mitrailleuses, 2,4 millions de munitions à l’Ukraine

Le Canada fournira plus de 21 000 fusils d’assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 millions de munitions supplémentaires à l’Ukraine, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau, mardi, lors de la visite à Ottawa de son homologue ukrainien, Denys Shmyhal.

Le Canada a annoncé, mardi, par la voie de son Premier ministre, Justin Trudeau, un nouveau soutien « accru » en faveur de Kiev, à l’occasion de la visite du Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal. C’est ce qui ressort d’une déclaration mise en ligne, mardi, sur le site du Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Trudeau a « réitéré la solidarité et l’appui du Canada à l’égard de l’Ukraine, qui continue à se défendre contre l’invasion brutale et à grande échelle menée par la Russie », lit-on dans la déclaration. « Au cours de la visite, le Premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada fournira à l’Ukraine une aide militaire supplémentaire provenant de la société Colt Canada », poursuit le texte.

Rappelant que le Canada « avait versé un prêt de 2,4 milliards de dollars au gouvernement ukrainien pour soutenir des services essentiels comme le versement des pensions, l’achat de carburant et la restauration de l’infrastructure énergétique endommagée », Trudeau souligne que « ce financement, annoncé dans le Budget 2023, porte à plus de 8 milliards de dollars l’engagement total du Canada envers l’Ukraine depuis le début de l’invasion illégale et à grande échelle menée par la Russie ».

Sur un autre plan, Trudeau et Shmyhal ont évoqué les efforts de reconstruction de l’Ukraine, à travers « l’accueil des chefs d’entreprise canadiens afin de discuter des possibilités de commerce et d’investissement du Canada en Ukraine, en particulier du rôle essentiel que les investissements du secteur privé seront appelés à jouer dans la reconstruction à long terme de l’Ukraine ».

Trudeau a réitéré « la volonté du Canada de rester solidaire de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra », conclut la déclaration. Ottawa a annoncé, par ailleurs, de nouvelles mesures et aides militaires en faveur de l’Ukraine.

Il s’agit de la fourniture de 21 000 fusils d’assaut, de 38 mitrailleuses et de 2,4 millions de munitions pour ces armes, afin « d’aider l’armée ukrainienne qui se prépare à un printemps de violents combats ». Ottawa a décidé, aussi, d’infliger de nouvelles sanctions visant 14 personnes et 34 entités russes, ainsi que neuf organisations liées au secteur financier en Biélorussie, en raison de « leur soutien à l’invasion russe ».