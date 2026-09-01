BENIN WEB TV

Le Cameroun prépare un plan directeur pour numériser ses marchés publics

Le Cameroun va se doter d’un plan directeur national pour accélérer la numérisation de son système d’information des marchés publics, un chantier destiné à mieux connecter administrations, entreprises et autres intervenants de la commande publique, selon un avis d’attribution publié lundi 31 août par la Banque africaine de développement (BAD).

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à · Mis à jour le
Economie
22vues
Le Cameroun prépare un plan directeur pour numériser ses marchés publics
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le marché d’élaboration de ce plan directeur a été attribué au groupement NC Consulting/Eyra International pour un montant de 241,36 millions de francs CFA (environ 427 600 dollars), avec un délai d’exécution de six mois, précise le document de la BAD.

Le consultant devra dresser un état des lieux des outils numériques existants, analyser les échanges d’informations entre les différents acteurs de la commande publique et identifier les besoins en infrastructures, en organisation et en cadre juridique, avant de proposer des scénarios de digitalisation et un programme de mise en œuvre.

Le projet est financé dans le cadre du Projet d’appui à la gouvernance des finances publiques (Pagfip), soutenu par la BAD. Il s’inscrit dans la continuité d’un mouvement déjà engagé par les autorités camerounaises pour dématérialiser certaines procédures via le système Cameroon On Line E-Procurement System (Coleps).

Un enjeu financier de plusieurs centaines de milliards de francs CFA

La commande publique représente une part importante des dépenses de l’État camerounais. Pour l’exercice 2025, le ministère des Marchés publics a recensé 8143 marchés prévisionnels pour un montant cumulé de 1745,9 milliards de francs CFA, selon des chiffres cités par la BAD.

En juin 2025, un comité interministériel avait déjà recommandé d’accélérer la finalisation de Coleps afin qu’il couvre l’ensemble des aspects numériques de la procédure de passation des marchés publics.

Articles liés

Après 66 ans, le fonds Aga Khan sort de Nation Media Group au profit d’un magnat tanzanienAprès 66 ans, le fonds Aga Khan sort de Nation Media Group au profit d’un magnat tanzanienKigali accueille l’édition 2026 du Forum sur les systèmes alimentaires africainsKigali accueille l’édition 2026 du Forum sur les systèmes alimentaires africainsAfema : de la petite mine des années 90 à un projet industriel de 144 t d’or en Côte d’IvoireAfema : de la petite mine des années 90 à un projet industriel de 144 t d’or en Côte d’IvoireCôte d’Ivoire : la production d’eau potable a presque triplé en 13 ansCôte d’Ivoire : la production d’eau potable a presque triplé en 13 ans

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV