Le Cameroun prépare un plan directeur pour numériser ses marchés publics

Le Cameroun va se doter d’un plan directeur national pour accélérer la numérisation de son système d’information des marchés publics, un chantier destiné à mieux connecter administrations, entreprises et autres intervenants de la commande publique, selon un avis d’attribution publié lundi 31 août par la Banque africaine de développement (BAD).

Le marché d’élaboration de ce plan directeur a été attribué au groupement NC Consulting/Eyra International pour un montant de 241,36 millions de francs CFA (environ 427 600 dollars), avec un délai d’exécution de six mois, précise le document de la BAD.

Le consultant devra dresser un état des lieux des outils numériques existants, analyser les échanges d’informations entre les différents acteurs de la commande publique et identifier les besoins en infrastructures, en organisation et en cadre juridique, avant de proposer des scénarios de digitalisation et un programme de mise en œuvre.

Le projet est financé dans le cadre du Projet d’appui à la gouvernance des finances publiques (Pagfip), soutenu par la BAD. Il s’inscrit dans la continuité d’un mouvement déjà engagé par les autorités camerounaises pour dématérialiser certaines procédures via le système Cameroon On Line E-Procurement System (Coleps).

Un enjeu financier de plusieurs centaines de milliards de francs CFA

La commande publique représente une part importante des dépenses de l’État camerounais. Pour l’exercice 2025, le ministère des Marchés publics a recensé 8143 marchés prévisionnels pour un montant cumulé de 1745,9 milliards de francs CFA, selon des chiffres cités par la BAD.

En juin 2025, un comité interministériel avait déjà recommandé d’accélérer la finalisation de Coleps afin qu’il couvre l’ensemble des aspects numériques de la procédure de passation des marchés publics.