« Le cachet est nul », Coco Emilia réagit au contrat de Francis Mvemba à Life TV

La nouvelle annonçant une collaboration entre Francis Mvemba et life Tv a fait réagir l’influenceuse camerounaise Coco Emilia sur les réseaux sociaux, dans la nuit du jeudi 22 septembre 2022.

En pleine procédure de divorce avec Coco Emilia, Francis Mvemba Coco Émilia, a signé un contrat le mardi 20 septembre 2022 avec la chaine Life TV. Alors qu’elle avait décidé de rester silencieuse sur cette aventure de son ex-mari, Coco Emilia a craqué suite des questions tous azimut sur les réseaux sociaux.

»C’est signé ! With the real one Francis Mvemba. Only Life TV », a informé Fabrice Sawegnon de Life TV. Si la nouvelle fait grand bruit sur les réseaux sociaux, elle ne représente pratiquement rien pour Coco Emilia. « Mon chéri, le contrat qu’il a signé

est celui que j’ai refusé il y a quelques jours car le cachet est nul, donc va te brosser », a-t-elle répliqué à un internaute qui la harcelait de questions sur le nouveau projet du père de sa fille.

Elle dit avoir des choses plus importantes à faire que d’accepter une cagnotte qu’elle juge insignifiante. « On peut avoir mal comme ça ? Si ça peut l’aider à enfin remplir son frigo tant mieux. Nous on monte des immeubles entre temps. Là, c’est toujours grâce à moi qu’il est là bas », a-t-elle conclu.