Le Burkina, « un verrou pour freiner l’expansion du terrorisme vers les pays côtiers comme le Bénin… »

A la tribune de l’ONU, vendredi, le président du Burkina Faso Paul-Henri Damiba, a appelé au soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, pour freiner l’expansion du terrorisme vers les pays côtiers comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo.

Le président du Burkina Faso a exposé vendredi, lors de l’Assemblée Générale de l’ONU, à New York, la situation sécuritaire que traverse son pays et a dévoilé le plan d’action mise en place par la transition pour palier ce défi. Toutefois, il a reconnu que les efforts de son pays ne pourront, à seuls, contrer la menace. « Le soutien de la communauté internationale est indispensable et attendu, à cet égard », a déclaré le président Damiba.

« Ce soutien est surtout urgent, car la position géographique du Burkina fait de lui un verrou pour freiner l’expansion du terrorisme vers les pays côtiers comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo », a-t-il expliqué.

En effet, détaille le dirigeant burkinabé, « la stabilité, la sécurité et la paix au Sahel ne sont pas seulement une affaire des pays de cette région, dans la mesure où la situation qui prévaut aujourd’hui dans les pays du Sahel est la résultante, faut-il le rappeler, d’une migration du phénomène du terrorisme du Nord vers le sud du continent« .

Appel à la communauté internationale

Selon le chef d’Etat du Burkina Faso, « ce qui se passe aujourd’hui au Sahel, de par ses effets transfrontaliers, est un problème qui met en jeu la paix et la sécurité internationales ».

« Dès lors, il est impératif que la communauté internationale s’en préoccupe et s’en saisisse davantage. Les efforts déployés jusque-là sont certes salutaires, mais restent en deçà des attentes, au regard de la réalité du terrain ». Paul-Henri Damiba

Pour finir, le président Damiba a salué l’initiative du président de l’Union Africaine et du Secrétaire Général des Nations Unies de mandater le président Mahamoudou Issoufou pour conduire une mission d’évaluation stratégique conjointe UA-ONU sur la sécurité au Sahel ; une mission qui devrait aboutir à l’élaboration de recommandations sur la manière de renforcer la réponse internationale à la crise sécuritaire au Sahel et ce, en vue d’y trouver une solution globale et durable.