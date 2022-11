Le Burkina fortement déconseillé aux ressortissants Français

Le ministère Français des Affaires Etrangères a, dans sa carte actualisée du 2 octobre, peint en rouge tout le Burkina Faso, déconseillant ainsi, aux ressortissants Français de s’y rendre.

Sur le site de France Diplomatie, conseillant les ressortissants français sur la situation des pays du monde, la carte du Burkina Faso est passé au rouge (pour « fortement déconseillé« ) depuis le 2 octobre 2022.

« La capitale, Ouagadougou, est déconseillée sauf raison impérative. En cas de déplacement, il convient de prendre des dispositions adaptées, tout particulièrement en matière d’hébergement (lieu sécurisé).« est-il mentionné sur le site.

La situation sécuritaire au Burkina Faso est très inquiétante et les nouvelles autorités militaires qui ont pris le pouvoir par un coup d’Etat le vendredi 31 octobre 2022, en sont conscientes. Le président Ibrahim Traoré l’a d’ailleurs martelé lors de sa rencontre avec la classe politique le week-end dernier.

« Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu ? En tant que militaire nous reconnaissons notre responsabilité (…). J’ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied », a déclaré le président de la Transition aux hommes politiques et aux responsables d’organisations de la société civile.

Le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes depuis plus d’une décennie. Plusieurs zones qui, jadis, étaient sous le contrôle de l’Etat, sont tombées aux mains des groupes armés qui sont mieux équipés et qui mènent un combat farouche contre les forces de Défense et de Sécurité du Burkina (FDS). La nouvelle junte a rassuré qu’elle fera tout ce qui est de son pouvoir pour bâtir un idéal commun à tous les hommes intègres, tout en faisant assoir un climat de sécurité avec le retour des déplacés et la reprise des activités et l’école, actuellement à l’arrêt dans plusieurs régions du pays.