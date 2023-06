Le Burkina Faso procède à un remaniement partiel du gouvernement pour renforcer la transition

Le Président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé un remaniement partiel de son gouvernement, marquant ainsi son engagement à renforcer la transition démocratique en cours dans le pays. Quatre départements ministériels ont été touchés par ce remaniement, qui vise à instaurer une gouvernance efficace et à répondre aux défis socio-économiques auxquels fait face le Burkina Faso.

Dans un décret présidentiel lu à la télévision publique (RTB) par le Secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, les nouveaux ministres ont été désignés pour les départements de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, de la Justice, de l’Agriculture des ressources animales et halieutiques, ainsi que de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement.

Le magistrat Emile Zerbo a été nommé ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, en remplacement du Colonel Boukaré Zoungrana. Sa nomination témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité et de promouvoir la stabilité dans le pays. Emile Zerbo apporte avec lui une vaste expérience juridique et administrative, qui sera essentielle pour faire face aux défis sécuritaires actuels.

Au ministère de la Justice, l’avocat Edasso Rodrigue Bayala a remplacé Bibata Nébié. Ayant précédemment exercé en tant que député sous les couleurs du parti de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré, Bayala apporte une perspective juridique solide et une connaissance approfondie du système législatif burkinabè. Sa nomination vise à renforcer l’indépendance de la justice et à garantir l’équité dans l’application de la loi.

Ismaël Sombié, officier militaire de l’armée burkinabè et ancien Directeur général de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (Sonagess), a été nommé ministre de l’Agriculture des ressources animales et halieutiques. Sa vaste expérience dans la gestion des questions agricoles et alimentaires sera précieuse pour stimuler la production agricole et promouvoir la sécurité alimentaire au Burkina Faso.

Enfin, Roger Barro a été chargé du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, succédant à Augustin Kaboré. Barro apporte une expertise solide dans le domaine de la préservation de l’environnement et de la gestion des ressources en eau, ce qui contribuera à renforcer les politiques de protection de l’écosystème et à promouvoir l’accès à l’eau potable dans tout le pays.