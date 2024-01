Le Burkina Faso ouvre une usine de traitement des résidus miniers

- Publicité-

Le Burkina Faso a sa première usine de traitement des résidus miniers. Les activités de cette nouvelle infrastructure seront lancées demain, mardi 23 janvier 2024 par le président Ibrahim Traoré.

« Le Président de la Transition au Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traore présidera ce mardi 23 janvier 2024, la cérémonie officielle de lancement des activités de l’usine de traitement des résidus miniers dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou », ont annoncé ce lundi, les services de communication du gouvernement burkinabé.

« La mise en service de cette usine répond au choix stratégique du Gouvernement de Transition de renforcer la captation des ressources minières ainsi que de leurs résidus », a ajouté le communiqué officiel, précisant que l’essor de l’industrie extractive au Burkina Faso « génère des tonnes de résidus dont le traitement n’était jusqu’alors pas pris en compte par la chaîne de valeurs ».

Dans l’optique de combler ce vide et renforcer la plus-value de l’exploitation minière au service de la souveraineté économique du Burkina Faso, il est apparu nécessaire de trouver des voies et des moyens endogènes pour récupérer entièrement, les métaux contenus dans les résidus miniers de type charbon fin, scories, cendres et concentré acidique.

L’usine de traitement de résidus miniers s’inscrit dans la vision du président Traoré de conférer au Burkina Faso, une vraie souveraineté à partir de solutions endogènes.