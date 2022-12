Le Burkina accorde le permis d’exploitation d’une nouvelle mine d’or à la Russie

Le gouvernement du Burkina Faso qui entend diversifier ses partenaires, a décidé d’octroyer le permis d’exploitation d’une nouvelle mine d’or à la société russe Nordgold, selon un compte rendu du conseil des ministres publié jeudi.

« Au titre du ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant octroi du permis d’exploitation de la mine d’or industrielle de Yimiougou à la Société Yimiougou NORDGOLD SA », indique le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 7 décembre 2022.

Selon le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim, l’octroi de ce permis d’exploitation permettra à la société minière d’augmenter sa production de 2,5 tonnes d’or, sur une période de quatre ans et de maintenir les emplois sur la mine d’or de Bissagold où le minerais extrait sera traité.

La contribution directe de cette production au budget de l’Etat est estimée à 5,3 milliards de francs CFA (8,1 millions d’euros) et 648 millions de francs CFA (environ 1 million d’euros) au profit du fonds minier de développement local.

Le groupe russe Nordgold, à travers ses deux filiales, la société des mines de Taparko (Somita) et Bissa gold, exploite déjà trois gisements dans le nord du Burkina Faso, en proie à des violences jihadistes depuis 2015, perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique.

« Le Conseil a aussi donné des instructions de faire diligences sur certains dossiers qui peuvent permettre au Burkina Faso de tirer profit de ses ressources minières, notamment la relecture du code minier et la mise en place d’un projet de raffinerie pour raffiner l’or du Burkina afin de savoir exactement la teneur en or au Burkina et ce que les sociétés industrielles exploitent comme volume d’or dans notre pays », a précisé le Ministre en charge des mines.