Le Brésil entre dans la course pour José Mourinho

Selon les informations du quotidien italien La Repubblica, José Mourinho est également ciblé par la Fédération brésilienne de football pour prendre la succession de Tite à la tête de la Seleçao.

Où s’écrira l’avenir de José Mourinho? Actuellement en poste à la Roma, le Portugais est la convoitise de certaines sélections. Alors qu’il a fait figure de cible prioritaire pour prendre les rênes du Portugal, après l’éviction de Fernando Santos, le Spécial One voit débarquer un nouveau prétendant. En effet, selon les informations du quotidien italien La Repubblica, Mourinho fait partie de la liste de la Fédération brésilienne de football pour succéder à Tite, qui a quitté son poste après le Mondial 2022.

Toujours selon la même source, la CBF a d’ores et déjà contacté l’agent portugais du Special One, le très célèbre Jorge Mendes dans le but de nouer des premiers liens et de présenter le projet que souhaite lui proposer l’instance brésilienne. Reste à savoir si le coach de la Roma va se laisser tenter par une aventure au Brésil, lui qui avait montré un intérêt pour la sélection Auriverde lors d’une interview en 2017 pour ESPN Brasil:

« Tout entraîneur veut travailler avec les meilleurs clubs et les meilleures sélections. L’équipe brésilienne est évidemment une équipe avec du succès et avec du talent. Quelle que soit la génération, le talent apparaît toujours. Mais je dois avouer que cela doit être difficile. Il y a un entraîneur à l’intérieur de chaque Brésilien, même chez les journalistes. Je pense que cela doit être un pays compliqué dans lequel travailler, mais aussi très passionnant. Comme j’ai toujours eu des postes difficiles, avec un niveau d’exigence élevé, cela me tenterait peut-être, oui. Mais je reconnais que l’équipe nationale brésilienne est souvent destinée à un entraîneur brésilien »

Pour rappel, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola avaient également été annoncés dans le viseur de la sélection sud-américaine. Mais les deux entraîneurs ont clairement montré qu’ils n’étaient pas intéressés par le poste, le second a même prolongé son contrat avec Manchester City.