Le bilan du séisme en Afghanistan s’alourdit à 2.000 morts

Plus de 2.000 habitants de l’Afghanistan ont été tués et plus de 9.000 autres blessés suite à un tremblement de terre dévastateur dans l’ouest du pays et à ses répliques. C’est ce qu’a rapporté l’agence Reuters, se référant au ministère de la Gestion des catastrophes du gouvernement intérimaire taliban.

L’agence a précisé que le tremblement de terre a tué 2.053 personnes. 9.240 autres ont été blessé et 1.329 habitations détruites.

Selon Abdul Wahid Rayan, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture du gouvernement intérimaire taliban, environ six villages ont été complètement détruits par le séisme dans la province d’Hérat.