Le Béninois Yves Mongbo porté à la tête de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est désormais dirigée par un Béninois. Il a nom Mèdessi Yves Armand Mongbo. Il a remplace à ce poste le Nigérian Stanley Okolo pour une durée de 4 ans.

Le spécialiste en Santé publique Mèdessi Yves Armand Mongbo prend les commandes de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS). Le nouveau Directeur général de l’OOAS n’est pas un étranger dans la maison. Il est connu dans les couloirs de l’Organisation pour l’avoir rejoint depuis 2009.

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé est une institution spécialisée de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont l’objectif principal est d’ « offrir le niveau le plus élevé en matière de prestation de soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l’harmonisation des politiques des États Membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les États Membres et les pays tiers, en vue de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux problèmes de santé de la sous-région ».