Le Béninois Justin Lewis Denakpo élu à l’Académie nationale de médecine de France

Le professeur béninois Justin Lewis Denakpo a été élu à l’Académie nationale de médecine de France . Cette distinction consacre le parcours d’un gynécologue-obstétricien reconnu et marque une nouvelle reconnaissance pour la médecine béninoise sur la scène internationale.

Institution scientifique de référence, l’Académie nationale de médecine de France a été fondée il y a plus de deux siècles. Elle rassemble des personnalités reconnues pour leurs contributions à la médecine, aux sciences de la santé et aux grands enjeux de santé publique. L’entrée du professeur Justin Lewis Denakpo dans cette institution constitue une étape majeure dans son parcours professionnel et universitaire.

Originaire du Bénin, Justin Lewis Denakpo fait partie des figures de référence de la gynécologie-obstétrique. Professeur titulaire des universités du CAMES, il s’est illustré dans l’enseignement, la recherche et la pratique médicale, notamment dans les domaines liés à la santé maternelle et infantile.

Dans une déclaration publiée après son élection, le professeur Justin Lewis Denakpo a exprimé son émotion et sa reconnaissance. « C’est avec une émotion à peine contenue que je partage avec ma communauté d’amis la nouvelle de mon élection à l’Académie nationale de médecine de France », a-t-il écrit.

Il a remercié le président, le secrétaire perpétuel et les membres de l’Académie nationale de médecine. Le médecin béninois a également exprimé sa gratitude à plusieurs personnalités du monde médical et scientifique qui ont accompagné sa candidature, notamment les professeurs Laurent Mandelbrot, Richard Villet et Yves Ville.

Dans son message, Justin Lewis Denakpo a aussi cité le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour son soutien. Il a également rendu hommage à d’autres confrères, collègues et mentors, dont les professeurs Vassilis Tsatsaris, Gilles Grange, Hawa Keita Meyer, Marc Gentilini et Gilles Blody.

Une reconnaissance pour un parcours médical et universitaire

Le professeur Justin Lewis Denakpo a également rendu hommage à son pays, le Bénin, ainsi qu’aux figures qui ont marqué son parcours. Il a notamment cité le professeur Alihonou, présenté dans sa déclaration comme un grand patron visionnaire.

Cette élection est perçue comme une fierté pour le Bénin et, plus largement, pour l’Afrique. Elle met en lumière le parcours d’un médecin béninois dont l’engagement dans la gynécologie-obstétrique, la formation médicale et la recherche est reconnu au-delà des frontières nationales. Dans sa déclaration, Justin Lewis Denakpo a dédié son entrée à l’Académie à ses proches, à ses frères et sœurs, à ses camarades de promotion, à ses amis, ainsi qu’aux plus jeunes que cette distinction pourrait inspirer.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette élection valorise l’expertise médicale béninoise et rappelle la place que peuvent occuper les compétences africaines dans les grandes institutions scientifiques internationales. Le professeur Justin Lewis Denakpo est connu pour ses travaux et son engagement dans la gynécologie-obstétrique. Son parcours est également marqué par la formation de plusieurs générations de médecins, ainsi que par son implication dans la recherche médicale.

Selon les informations, son élection a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités du monde médical et scientifique, dont le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, ainsi que des membres de l’Académie nationale de médecine de France.

Cette reconnaissance place le médecin béninois parmi les personnalités médicales distinguées par une institution prestigieuse. Elle met également en lumière la contribution des praticiens et universitaires africains aux avancées de la médecine.

Une fierté pour le Bénin

L’entrée du professeur Justin Lewis Denakpo à l’Académie nationale de médecine de France est une fierté pour le Bénin et pour la communauté médicale nationale. Elle donne une visibilité supplémentaire à l’expertise béninoise dans le domaine de la santé.

Cette distinction intervient dans un contexte où les enjeux liés à la santé maternelle, à la santé reproductive et à la prise en charge des pathologies gynécologiques restent importants en Afrique. Le parcours du professeur Denakpo apparaît ainsi comme un exemple de réussite dans le domaine médical et universitaire.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette élection valorise la médecine béninoise et rappelle la place que peuvent occuper les compétences africaines dans les grandes institutions scientifiques internationales.