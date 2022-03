Le Béninois Jean Sènahoun nommé représentant résident de la FAO au Maroc

Jean Sènahoun est le nouveau représentant de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc. Il a été nommé le jeudi 03 mars 2022 par le Directeur de l’Organisation. Le Béninois remplace à Rabat Florence Rolle, actuellement Représentante de la FAO au Pakistan.

Le directeur général de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu a nommé le béninois Jean Sènahoun au poste de l’organisation au Maroc. Il a transmis ses lettres de créances ce mardi 2 Mars 2022 au ministre marocain chargé des affaires étrangères, le diplomate Nasser Bourita.

Le nouveau représentant de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc, Jean Sènahoun succède ainsi à Florence Rolle qui poursuit sa mission au Pakistan où elle fut mutée pour représenter l’organisation. Titulaire d’un doctorat en économie agricole de l’Université de Hohenheim à Stuttgart en Allemagne et d’une Maîtrise en économie agricole, Jean Jean Sènahoun a débuté sa carrière à l’université nationale du Bénin en tant qu’assistant de recherche avant de poursuivre au Département des théories et politiques du développement agricole de l’Université de Hohenheim à Stuttgart en Allemagne en qualité de chercheur associé en économie.

Au cours de l’année 2000, Jean Sènahoun fait son entrée dans l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) comme économiste à la Division de l’économie agroalimentaire (ESA) de l’institution onusienne à Cotonou au Bénin. Un an après son arrivée, Jean Sènahoun fut envoyé au siège de la FAO au poste de Consultant et par la suite désigné comme Économiste au sein de la Division des marchés et du commerce (EST). Depuis 2017, le spécialiste en économie agricole assurait le rôle d’Économiste principal au Bureau régional de l’Organisation internationale.

Précisons que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture est une organisation spécialisée du système des Nations unies, créée en 1945 à Québec. Son siège est à Rome, au Palazzo FAO, depuis 1951. Depuis le 15 juin 2013, la FAO compte 197 membres, soit 194 pays membres, une Organisation membre (l’Union européenne) et deux membres associés (les Îles Féroé et Tokelau). Son objectif est d’« Aider à construire un monde libéré de la faim