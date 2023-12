« Le Bénin se construit sans tapage, sans coup de pioche, sans pose de 1ère pierre », Patrice Talon

- Publicité-

Lors de son discours sur l’état de la nation ce jeudi 21 décembre 2023, le président béninois Patrice Talon a souligné la progression du pays sans recourir aux cérémonies traditionnelles telles que la pose de premières pierres ou les inaugurations. Cette remarque semble être une critique subtile envers son prédécesseur, l’ancien président Boni Yayi, connu pour ces pratiques lors de ses deux mandats.

Le Bénin trace son chemin vers le développement. Et, le président Patrice Talon n’a pas fait dans la dentelle pour mettre en avant les avancées notables dans des secteurs clés tels que l’industrialisation, l’énergie, les infrastructures et les filets sociaux, ainsi que les classements favorables obtenus par le Bénin au niveau international. Il a également rappelé que le pays a été classé premier par différentes institutions à l’échelle mondiale.

“Patiemment avec méthode et sérieux, le Bénin se construit de façon visible, sans coup de pioche, sans pose de première pierre, et sans inauguration et que sais-je encore”, a déclaré le président Talon. Le Bénin se construitet les résultats sont de plus en plus visibles. Ne pas le reconnaître, c’est minimiser voire ignorer les efforts qu’ensemble nous fournissons pour nous dnner un destin aux couleurs de nos attentes ”, a déclaré le président Talon.

Pour lui, le mérite appartient aux Béninois et Béninoises de toutes conditions et même de la diaspora. Le chef de l’Etat laisse entendre que cette approche axée sur les résultats et le développement concret marque ainsi une rupture avec les pratiques antérieures, mettant en lumière une nouvelle vision pour construire l’avenir du Bénin.