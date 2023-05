Le Bénin et le Mali éliminent le trachome, une victoire majeure contre la cécité

- Publicité-

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé que le Bénin et le Mali ont réussi à éliminer le trachome, une maladie oculaire tropicale responsable de la cécité permanente. Cette étape importante marque une avancée significative dans la lutte contre cette affection, qui reste endémique dans 23 pays de la Région africaine de l’OMS.

Le trachome, une maladie bactérienne causée par la Chlamydia trachomatis, est principalement signalé dans les régions les plus pauvres et rurales d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie, du Pacifique occidental et du Moyen-Orient. Cette maladie insidieuse se transmet d’une personne à une autre par contact avec des sécrétions oculaires ou nasales infectées, souvent propagée par les mains, les vecteurs passifs et les mouches contaminées.

L’annonce de l’élimination du trachome au Bénin et au Mali est un motif de réjouissance pour l’OMS et la communauté internationale. En effet, ces deux pays rejoignent désormais le Ghana, la Gambie, le Togo et le Malawi dans la liste des nations ayant éradiqué cette maladie. De plus, quinze autres pays ont été validés par l’OMS pour leur progrès significatif dans la lutte contre le trachome.

Les chiffres révèlent une nette diminution du nombre de personnes nécessitant un traitement antibiotique contre le trachome dans la Région africaine de l’OMS. Entre 2014 et juin 2022, le nombre est passé de 189 millions à 105 millions, soit une baisse de 84 millions de personnes requérant des soins. Ces statistiques démontrent l’efficacité des programmes de prévention, de dépistage et de traitement mis en place dans les pays touchés.