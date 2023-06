Le Bénin célèbre l’élimination du trachome, une victoire pour la préservation de la vue

- Publicité-

Le Bénin a tenu une cérémonie solennelle au palais des congrès de Cotonou pour célébrer l’élimination du trachome, une maladie oculaire dévastatrice qui entraîne la cécité. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement béninois, des organisations internationales et des partenaires locaux, cette victoire représente un pas significatif vers la préservation de la vue des générations futures.

Le mardi 13 juin 2023 restera gravé dans l’histoire du Bénin en tant que jour de la victoire contre le trachome, une maladie qui a longtemps fait des ravages dans le pays. La cérémonie, présidée par le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a rassemblé des représentants éminents de plusieurs organisations et associations, dont l’UNICEF, l’Usaid, l’OMS et Plan Bénin.

Le trachome, une infection oculaire chronique causée par la bactérie Chlamydia trachomatis, a été la principale cause de cécité évitable dans de nombreuses régions du Bénin. Cependant, grâce à la détermination du gouvernement et du président Patrice Talon, le pays a franchi cette étape importante dans la lutte contre la maladie. Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a souligné que l’élimination du trachome était le fruit d’un engagement collectif et de l’efficacité des investissements réalisés par le gouvernement béninois et ses partenaires.

- Publicité-

Le certificat d’élimination du trachome décerné au Bénin

La cérémonie a été marquée par un moment symbolique où Tania Bisouma-Ledjou, représentante résidente de l’OMS, a officiellement remis le certificat d’élimination de la maladie au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin. Cette reconnaissance internationale témoigne des efforts soutenus déployés par le Bénin pour éradiquer cette maladie dévastatrice.

La présence de la directrice régionale de Sightsavers, Fatoumata Diouf, et du représentant résident de l’USAID, Carl Anderson, a souligné l’importance de la coopération internationale dans la réalisation de cette victoire.

La lutte contre le trachome ne se limite pas à éliminer la maladie, mais elle vise également à préserver la vue des générations futures. Cette réussite offre une lueur d’espoir pour les communautés béninoises et constitue une étape majeure dans les efforts mondiaux pour éradiquer le trachome dans le monde entier.

- Publicité-

Alors que le Bénin célèbre cette victoire contre le trachome, il convient de rappeler que la lutte contre les maladies évitables et la promotion du bien-être physique et mental restent des priorités nationales et internationales. Grâce à la détermination et à l’engagement continu de tous les acteurs concernés, il est possible de surmonter les défis de santé publique et de bâtir un avenir où chaque individu bénéficie du droit fondamental à la santé et à une vie exempte de maladies évitables.

À propos du trachome

Le trachome reste un problème de santé publique dans 41 pays (en juin 2022). On estime à 125 millions le nombre de personnes vivant dans des zones nécessitant des interventions contre la maladie. Le trachome se rencontre principalement dans les zones les plus pauvres et les plus rurales d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, d’Asie, du Pacifique occidental et du Moyen-Orient. La région africaine de l’OMS est touchée de manière disproportionnée par le trachome, avec 105 millions de personnes vivant dans des zones à risque, ce qui représente 84 % du fardeau mondial du trachome.

Le trachome est la principale cause infectieuse de cécité dans le monde. La maladie est due à une infection par la bactérie Chlamydia trachomatis. L’infection se transmet d’une personne à l’autre par l’intermédiaire de doigts contaminés, de fomites et de mouches qui ont été en contact avec des sécrétions provenant des yeux ou du nez d’une personne infectée. Les facteurs de risque environnementaux pour la transmission du trachome comprennent une mauvaise hygiène, des ménages surpeuplés, un accès inadéquat à l’eau ou l’utilisation d’installations sanitaires appropriées.

- Publicité-

En 1996, l’OMS a lancé l’Alliance pour l’élimination mondiale du trachome d’ici à 2020 (GET2020). Avec d’autres partenaires de l’Alliance, l’OMS soutient la mise en œuvre par les pays de la stratégie SAFE et le renforcement des capacités nationales par l’évaluation épidémiologique, le suivi, la surveillance, l’évaluation des projets et la mobilisation des ressources, contribuant ainsi à l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique. La feuille de route, approuvée par l’Assemblée mondiale de la santé en 2020 dans sa décision 73(33), fixe 2030 comme nouvelle date cible pour l’élimination mondiale.