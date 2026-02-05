Le Bayern Munich prolonge Serge Gnabry jusqu’en 2028

Le Bayern Munich a officialisé la prolongation du contrat de Serge Gnabry jusqu’au 30 juin 2028. L’attaquant allemand, qui a fêté ses 30 ans et évolue au club bavarois depuis 2017, a choisi de poursuivre l’aventure à Munich.

Pour Max Eberl, responsable du sport au sein du conseil d’administration, Gnabry incarne l’une des pièces maîtresses de l’effectif. Selon lui, le joueur s’est considérablement développé au Bayern et pèse autant par ses performances sur le terrain que par son influence dans le vestiaire. Eberl souligne également son appétit de succès et le qualifie d’exemple pour les plus jeunes.

De son côté, Gnabry a dit se réjouir de pouvoir porter encore le maillot du club pendant plusieurs saisons. Il a expliqué que les échanges avec la direction avaient été constructifs et avoué ne pas s’être imaginé, à ses débuts, passer plus d’une décennie au Bayern. Le joueur a indiqué vouloir maintenir sa dynamique afin que l’équipe reste compétitive et vise de nouveaux objectifs.

Palmarès et statistiques

Originaire d’Allemagne et d’ascendance ivoirienne, Serge Gnabry présente un bilan collectif et individuel notable sous le maillot munichois. Il a pris part à 311 rencontres officielles avec le Bayern, inscrivant 100 buts et délivrant 69 passes décisives.

Son armoire à trophées comprend notamment six titres de champion d’Allemagne, une Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, deux Coupes d’Allemagne, une Supercoupe de l’UEFA ainsi que cinq Supercoupes d’Allemagne. Sur la scène internationale jeunes, il a été sacré champion d’Europe espoirs en 2017.

En sélection nationale A, Gnabry totalise 57 sélections et a trouvé le chemin des filets à 25 reprises, ajoutant une dimension internationale à son parcours déjà riche au niveau des clubs.