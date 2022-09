LdN: l’Italie se qualifie pour le Final Four, match fou entre l’Allemagne et l’Angleterre

Victorieuse contre la Hongrie (2-0) lors de la suite de la sixième journée de la Ligue des nations ce lundi soir, l’Italie se qualifie pour le Final Four. Déjà éliminés de la compétition, l’Allemagne et l’Angleterre ont offert de leur côté un match nul de folie (3-3).

La sixième journée de la Ligue des nations se poursuivait ce lundi soir avec les rencontres du groupe 3. L’Italie se déplaçait sur la pelouse de la Hongrie pour une place dans le Final Four. Et les protégés de Roberto Mancini ont su trouver les ressources pour battre une valeureuse équipe hongroise. Giacomo Raspadori se chargeait de refroidir les locaux à la 27è, avant que Federico Dimarco ne fasse le break en deuxième mi-temps (2-0, 52è). Grâce à ce succès, l’Italie sera donc au rendez-vous des demi-finales de la compétition.

L’autre rencontre de ce groupe, entre l’Allemagne et l’Angleterre, a donné lieu à un nul spectaculaire (3-3). Pourtant, au coup d’envoi de la partie, le sort des deux équipes dans le tournoi était déjà scellé, avec les Anglais relégués en Ligue B et les Allemands, éliminés de la course au Final Four. Après une première période sans but, la rencontre s’emballait lors du deuxième acte.

Pluie de buts

Iker Gundogan ouvrait le score sur penalty pour la Mannschaft, après une faute de Harry Maguire (1-0, 52è). Dans la foulée, Kai Havertz faisait le break pour les Allemands (2-0, 67è). Mais les Three Lions vont revenir au score en quatre minutes, grâce à Luke Shaw (71è) et Mason Mount (75è), avant que Harry Kane ne donne l’avantage aux siens sur penalty (83è). Un avantage de courte durée, puisque Kai Harvertz s’offrait le doublé quelques minutes plus tard pour ramener les deux équipes à égalité. Score final 3-3. L’Angleterre termine donc sans victoire dans cette campagne de Ligue des Nations.

À noter que, dans la Ligue B, la Finlande a validé son maintien grâce à sa victoire contre le Monténégro (2-0), condamnant ainsi la Roumanie à la Ligue C malgré son large succès contre la Bosnie (4-1). La Géorgie, de son côté, a validé sa montée en Ligue B, notamment grâce à un succès (2-1) contre le Gibraltar.

Les résultats de la soirée

Ligue A – Groupe 3

Angleterre 3-3 Allemagne : Shaw (72e), Mount (75e), Kane (84e) / Gündoğan (52e, sp), Havertz (67e, 87e)

Hongrie 0-2 Italie : Raspadori (27e), Dimarco (52e)

Ligue B – Groupe 3

Monténégro 0-2 Finlande : Antman (47e), Källman (53e)

Roumanie 4-1 Bosnie-Herzégovine : Man (38e), Puscas (73e, 86e), Ratiu (79e) / Dzeko (77e)

Ligue C – Groupe 4

Gibraltar 1-2 Géorgie : Annesley (75e) / Kvaratskhelia (19e, sp), Tsitaishvili (48e)

Macédoine du Nord 0-1 Bulgarie : Despodov (50e)

Ligue D – Groupe 2

Saint-Marin 0-4 Estonie : Anier (38e, 78e), Teniste (56e), Sappinen (66e