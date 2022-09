LdN: l’Italie envoie l’Angleterre en Ligue B, la Hongrie élimine l’Allemagne

Défait ce vendredi soir contre l’Italie (1-0), lors de la cinquième journée de la Ligue des nations, l’Angleterre est reléguée en Ligue B. De son côté, l’Allemagne a sombré à domicile contre la Hongrie (0-1).

Première grosse sensation de cette édition de la Ligue des nations. L’Angleterre évoluera en Ligue B l’année prochaine. En déplacement sur la pelouse de l’Italie ce vendredi soir, lors de la cinquième journée, les Threes Lions ont été battus (0-1). Un but de Raspadori (69è) suite à un superbe enchaînement, scellait le sort des vice-champions d’Europe dans l’élite de la compétition UEFA. De son côté, la Squadra Azzura reste dans la course au Final Four. Lors de la dernière journée, les Italiens seront opposés, lundi prochain, à la Hongrie pour le combat final de ce groupe 3.

Dans le même temps, l’Allemagne accueillait la Hongrie dans l’autre rencontre de ce groupe 3. Si les Allemands semblaient largement favoris sur le papier pour ce duel, ce sont pourtant les hongrois qui vont prendre le dessus dans ce match. Terriblement décevante, tout au long de la rencontre, la Mannschaft se faisait surprendre après un bon centre frappé par Szoboszlai, directement repris par Szalai (1-0, 18e). Et malgré les nombreux changements effectués par Flick, les Allemands ne parvenaient pas à revenir. Après cette défaite, les coéquipiers de Thomas Müller sont éliminés de la course au Final Four. La première place de ce groupe se jouera donc entre la Hongrie et l’Italie.

Dans les autres Ligues, la Bosnie-Herzégovine a assuré sa montée en Ligue A grâce à une courte victoire face au Monténégro (1-0). Dans le même groupe, la Finlande (3e) et la Roumanie (4e) n’ont pas réussi à se départager (1-1). En Ligue C, la Bulgarie a assuré sa montée en pulvérisant Gibraltar (5-1), qui retournera en Ligue D lors de la prochaine édition.

Tous les résultats de vendredi

Ligue A

Italie 1-0 Angleterre : Raspadori (69e)

1-0 Angleterre : Raspadori (69e) Allemagne 0-1 Hongrie : Szalai (18e)

Ligue B

Bosnie-Herzégovine 1-0 Monténégro : Demirovic (45e+1)

1-0 Monténégro : Demirovic (45e+1) Finlande 1-1 Roumanie : Pukki (12e) / Tanase (52e)

Ligue C

Géorgie 2-0 Macédoine du Nord : Miovski (CSC, 35e), Kvaratskhelia (64e)

2-0 Macédoine du Nord : Miovski (CSC, 35e), Kvaratskhelia (64e) Bulgarie 5-1 Gibraltar : Antov (23e), Despodov (36e), Kirilov (52e), Stefanov (55e), Petkov (81e) / Chipolina (26e)

Ligue D

Estonie 2-1 Malte : Sappinen (45e+6), Anier (86e) / Teuma (51e)