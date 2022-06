LdN : le Portugal enchaîne, l’Espagne se lance enfin

La troisième journée de la Ligue des Nations réservait deux matchs dans la poule A ce jeudi. Le Portugal s’est défait à domicile de la République Tchèque sur le score de 2-0. De son côté, l’Espagne a enregistré sa première victoire dans la compétition contre la Suisse (1-0).

À l’occasion de la troisième journée de la Ligue A de la Ligue des Nations, le Portugal accueillait la République Tchèque. Les hommes de Fernando Santos débutaient la rencontre avec confiance, forts de leur succès (4-0) contre la Suisse lors de la précédente journée. Et les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont enchaîné une deuxième victoire dans la compétition en s’imposant contre la Tchéquie sur le score de 2-0.

Après un premier quart d’heure de jeu assez équilibré, le Portugal a repris le contrôle du jeu et a multiplié les attaques sur le camp adverse. À force de presser, la Seleção va finir par ouvrir le score après la demi-heure de jeu grâce à un magnifique but de João Cancelo servi par Bernardo Silva (1-0, 33e). Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain de Manchester City était encore à la baguette, pour servir cette fois-ci Gonçalo Guedes qui faisait le break (2-0, 38e). Au retour des vestiaires, le Portugal gérait son avance jusqu’à la fin du match pour prendre seul la tête de ce groupe avec 7 points.

L’Espagne gagne enfin

Dans l’autre match de ce groupe, l’Espagne se déplaçait sur la pelouse de la Suisse. Les hommes de Luis Enrique étaient condamnés à la victoire, après leurs deux matchs nuls contre le Portugal (1-1) et la République Tchèque (2-2). Dans une rencontre plutôt fermée, la Roja a réussi à tirer son épingle du jeu en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

Pablo Sarabia ouvrait le score pour les espagnols en début de rencontre, après une belle action collective des siens (13e, 1-0). Le score ne va plus bouger jusqu’à la fin de la partie et l’Espagne décrochait son premier succès de cette Ligue des Nations. Au classement, la Roja est deuxième derrière le Portugal. A noter, dans les rencontres de la poule B, le nul entre la Norvège et la Slovénie (0-0). La Suède, quant à elle, s’est inclinée à domicile face à la Serbie (1-0) sur une unique réalisation de Luka Jovic.

Les résultats de la soirée

Portugal 2 -0 République Tchèque (Cancelo, Guedes)

-0 République Tchèque (Cancelo, Guedes) Suisse 0- 1 Espagne (Sarabia)

(Sarabia) Norvège 0-0 Slovénie

Suède 0- 1 Serbie (Jovic)

(Jovic) Gibraltar 1-1 Bulgarie (Walker / Minchev)

Grèce 3 -0 Chypre (Bakasetas, Pavlidis, Limnios)

-0 Chypre (Bakasetas, Pavlidis, Limnios) Kosovo 3 -2 Irlande du Nord (Muriqi x2, Bytyqi / Lavery, Ballard)

-2 Irlande du Nord (Muriqi x2, Bytyqi / Lavery, Ballard) Macédoine du Nord 0- 3 Géorgie (Zivzivadze, Kvaratskhelia, Kiteishvili)

(Zivzivadze, Kvaratskhelia, Kiteishvili) Malte 1-2 Estonie (Hein / Vassiljev, Anier)

