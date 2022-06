LdN : le Portugal chute en Suisse, l’Espagne enchaîne

Dans le cadre de la 4ème journée de la Ligue des Nations, le Portugal a chuté en Suisse (0-1). Dans le même temps, l’Espagne s’est imposée à domicile contre la République Tchèque (2-0) pour prendre les commandes du groupe 2 de la Ligue A.

Suite de la Ligue des Nations ce dimanche, avec la 4è journée qui offrait un nouveau duel entre la Suisse et le Portugal. Privé de Ronaldo, libéré par le sélectionneur Fernando Santos, la Seleçao a chuté pour la première fois dans la compétition. Score final (1-0) pour les Helvètes. Les Suisses ouvraient le score dès la première minute de jeu, grâce Seferović qui sautait plus haut que Pepe et Cancelo pour marquer de la tête (1-0, 1e).

Cueillis à froid, les portugais se faisait bousculer durant toute la première mi-temps, mais l’écart a la pause n’était que d’un petit but. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Bruno Fernandes tentaient le tout pour le tout pour revenir au score, mais il se heurtait au gardien adverse dans un très grand soir. Omlin écœurait à tout de rôle André Silva (49e) Bernardo Silva (63e), Guedes (72e), Jota (78e) et même Pepe (88e), pour valider la victoire (1-0) des siens.

L’Espagne enchaîne

Une défaite des portugais lourde de conséquence, puisque dans le même groupe l’Espagne accueillait la République Tchèque. La Roja s’est facilement imposée contre la Tchéquie sur le score de 2-0. Carlo Soler (24è) et Ferran Torres (75è) ont inscrit les deux buts de la rencontre. Grâce à cette victoire, les hommes de Luis Enrique prennent la première place du groupe 2 de la Ligue A avec 8 points juste devant le Portugal qui compte 7 points

Dans les autres rencontres de la soirée, la Slovénie et la Serbie se sont neutralisées sur le score de deux buts partout en Ligue B. En Ligue C, la Grèce a battu le Kosovo sur la plus petite des marges (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Giakoumakis (71e). Enfin, en Ligue D, Malte a dominé Saint Marin (1-0).

Les résultats de la soirée

Ligue A – Groupe 2

Espagne 2-0 République Tchèque : Soler (24e), Sarabia (75e)

Suisse 1-0 Portugal : Seferović (1e)

Ligue B – Groupe 4

Slovénie 2-2 Serbie : Gnezda Cerin (48e), Sesko (53e) / Zivkovic (8e), Mitrovic (35e)

Ligue C – Groupe 2

Grèce 1-0 Kosovo : Giakoumakis (71e)

Ligue D – Groupe 2

Malte 1-0 Saint-Marin : Muscat (50e)