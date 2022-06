LdN: le Danemark renverse la France, les Pays Bas corrigent la Belgique

Pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations ce vendredi, la France a été battue, à domicile, par le Danemark (1-2). Dans l’autre rencontre de la soirée, les Pays Bas ont corrigé la Belgique sur le score de 4-1.

Tenant du titre, la France a fait ses débuts dans la nouvelle édition de la Ligue des Nations ce vendredi, et pas de la bonne manière. Opposés au Danemark, à domicile, les Bleus se sont inclinés sur le score de 1-2. Pourtant, tous les cadres de la sélection française étaient présents au coup d’envoi, avec le duo Mbappé-Benzema aligné d’entrée en attaque.

D’ailleurs, la France prenait le contrôle du jeu dès le début du match, face à des danois très peu entreprenants. Mais les Bleus ne se montraient pas très dangereux non plus lors de ce premier acte. À la pause, les deux équipes se neutralisaient sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé, touché au genou, cédait sa place à Christopher Nkunku. Et c’est le nouvel entrant qui va se mué en passeur décisif pour l’ouverture du score de Benzema, auteur d’un numéro incroyable avant de crucifier le gardien adverse. (1-0, 51e).

Et là, on croyait les Bleus enfin lancés, mais le sort s’acharnait contre eux. Après Mbappé, Raphaël Varane cédait également sa place à cause d’une blessure. Quelques minutes plus tard, le Danemark revenait au score grâce à Cornelius (1-1, 68e). Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul, Cornelius, encore lui, donnait l’avantage aux danois en toute fin de partie d’une frappe surpuissante sous la barre d’Hugo Lloris (1-2, 88e). La rencontre se terminait sur cette victoire (2-1) du Danemark. C’est la première défaite des Bleus depuis 7 matchs.

La Belgique laminée par les Pays Bas

Dans les autres rencontres de la soirée, la Belgique recevait les Pays Bas, pour ce qui était un choc sur le papier. Mais sur le terrain, les néerlandais ont complètement surclassé leur adversaire. Les Oranjes se sont largement imposés sur le score de 4-1. Steven Bergwijn avant la pause, Memphis Depay auteur d’un doublé en un quart d’heure, et Denzel Dumfries ont offert la victoire aux siens. Un succès qui permet aux hommes de Louis van Gaal de prendre la première place du groupe 4.

Enfin, dans la dernière rencontre de la Ligue A, la Croatie recevait l’Autriche. Les coéquipiers de Luka Modric se sont lourdement inclinés sur le score de 0-3. Arnautovic, Gregoritsch et Sabitzer sont les buteurs de la rencontre. L’équipe en damier commence sa campagne en Ligue des Nations de la pire des façons.

Les résultats complets de la soirée

Ligue A

Belgique 1-4 Pays-Bas : Batshuayi (90+3e) / Bergwijn (40e), Depay (51e, 66e), Dumfries (62e)

: Batshuayi (90+3e) / Bergwijn (40e), Depay (51e, 66e), Dumfries (62e) Croatie 0-3 Autriche : Arnautovic (41e), Gregoritsch (54e), Sabitzer (57e)

: Arnautovic (41e), Gregoritsch (54e), Sabitzer (57e) France-Danemark (résumé ici)

Ligue B

Kazakhstan 2-0 Azerbaïdjan : Ayembetov (50e, 60e)

2-0 Azerbaïdjan : Ayembetov (50e, 60e) Biélorussie 0-1 Slovaquie : Suslov (61e)

Ligue C

Lettonie 3-0 Andorre : Uldrikis (9e, 77e), Ikaunieks (pen, 85e)

3-0 Andorre : Uldrikis (9e, 77e), Ikaunieks (pen, 85e) Liechtenstein 0-2 Moldavie : Nicolaescu (pen, 5e), Bolohan (90+4e)