LdN : l’Allemagne écrase l’Italie, la Hongrie humilie l’Angleterre

La quatrième journée de la Ligue des Nations se poursuivait ce mardi avec plusieurs rencontres. L’Allemagne a détruit l’Italie sur le score de 5-2. La surprise de la soirée a été la défaite à domicile de l’Angleterre contre la Hongrie (0-4).

L’Allemagne s’est enfin lancée dans cette Ligue des Nations. Après trois nuls successifs, la Mannschaft s’est offerte l’Italie (5-2) ce mardi lors de la quatrième journée dans le groupe 3 de la Ligue A. Les hommes de Hansi Flick ont rapidement ouvert le score dans la rencontre grâce à Kimmich (1-0, 10e). En toute fin de première période, Gündoğan transformait un penalty provoqué par Bastoni pour faire le break (2-0, 45e).

Au retour des vestiaires, Thomas Muller aggravait la marque après un mauvais dégagement de Spinazzola (3-0). Sans solution et abattus sur le terrain, les Italiens ne pouvaient que subir et concédaient un quatrième but signé Werner (4-0, 68e). Le buteur de Chelsea va même s’offrir un doublé une minute plus tard après une mauvaise relance de Donnarumma. En fin de match, l’Italie va sauver l’honneur en réduisant le score à 5-2 grâce à Gnonto (5-1, 78e), et Bastoni (5-2, 90e+4).

La Hongrie humilie l’Angleterre

Une très lourde victoire de l’Allemagne, qui reste deuxième de son groupe en raison de la victoire spectaculaire hongroise contre l’Angleterre (4-0). C’est en effet la grosse surprise de cette quatrième journée de la Ligue des Nations. Déjà vainqueur (1-0) lors de leur confrontation à l’aller, la Hongrie a remis ça, cette fois-ci, sur la pelouse des Threes Lions. Rolland Sallai, auteur d’un doublé (16e, 70e) a été le bourreau des Three Lions. Nagy (80e) et Gazdag (89e) ont alourdi la note. C’est la pire défaite pour les Anglais sur leur terre depuis 1928.

Avec cette victoire, Les Magyars prennent la tête de ce groupe très disputé, devant l’Allemagne (2è), et l’Italie (3è). L’Angleterre ferme la marche. Dans les autres rencontres, les Pays-Bas se sont fait peur, mais l’ont finalement emporté face au Pays de Galles (3-2), grâce à un but dans les tous derniers instants de Memphis Depay. Dans le même temps, la Belgique, elle, s’est imposée en Pologne, sur un but de Michy Batshuayi. Dans ce groupe 4 de la Ligue A, les néerlandais sont leaders avec 10 points, juste devant les Belges (7 pts).

Les résultats de la soirée

Qualifications Can 2023 - Phase de Groupe Afrique du Sud - - Zimbabwe Uefa Ligue des Nations - Ligue B Armenia 1 4 Scotland Uefa Ligue des Nations 2022 (Ligue A) - Ligue D Moldavie 2 1 andorra Uefa Ligue des Nations - Ligue A Pays-Bas 3 2 Wales Uefa Ligue des Nations - Ligue A Poland 0 1 Belgium Uefa Ligue des Nations - Ligue A England 0 4 Hungary Uefa Ligue des Nations - Ligue A Germany 5 2 Italy Uefa Ligue des Nations - Ligue B Ukraine 1 1 Rep. Of Ireland Uefa Ligue des Nations - Ligue B Bosnie & Herzegovine 3 2 Finland Uefa Ligue des Nations - Ligue B Romanie 0 3 Montenegro Uefa Ligue des Nations - Ligue C Luxembourg 2 2 Faroe Islands Uefa Ligue des Nations - Ligue C Turkey 2 0 Lithuania Uefa Ligue des Nations 2022 (Ligue A) - Ligue D Liechtenstein 0 2 Latvia