LdN: la France maîtrise l’Autriche, la Croatie dompte le Danemark, tous les résultats de ce jeudi

Plusieurs rencontres de la cinquième journée de groupes de la Ligue des nations se déroulaient ce jeudi soir. A domicile, la France s’est imposée contre l’Autriche (2-0). De son côté, la Croatie a dominé le Danemark (2-1). Découvrez tous les résultats de la soirée.

Dernier du groupe 1 de la Ligue A, avant le coup d’envoi de cette cinquième journée, la France se devait de s’imposer contre l’Autriche pour rester dans la course pour le maintien. Mission accomplie pour les hommes de Didier Deschamps, qui se sont offert une victoire importante (2-0) à domicile contre les Autrichiens. Après une première mi-temps sans but, Kylian Mbappé ouvrait le score pour les siens (56è), avant qu’Olivier Giroud ne fasse le break quelques minutes plus tard (2-0, 65è).

Grâce à ce succès, la France grimpe à la troisième place de la poule, juste devant son adversaire du soir. Les Bleus finiront leur campagne ce dimanche, au Danemark, qui a été défait ce soir en Croatie (2-1). Sosa avait ouvert la marque pour les croates en deuxième mi-temps, mais Christian Eriksen ramenait les deux équipes à égalité (77è). Finalement, c’est Majer qui offrait la victoire aux locaux (79è). Croates et Danois vont se livrer une lutte à distance lors de la dernière journée pour une place dans le Final Four.

La Belgique et la Pologne victorieuses

Dans le même temps, deux matchs se disputaient dans le groupe 4 de la Ligue A. A domicile, la Belgique a dominé le Pays de Galles (2-1). Kevin de Bruyne lançait les hostilités dans ce match dès la 10è, avant d’offrir le but du break à Batshuayi (37è). La réduction du score de Moore en deuxième mi-temps ne changera rien au résultat final. Dans l’autre rencontre, les Pays-Bas ont tranquillement géré face à une équipe polonaise peu inspirée.

Après l’ouverture du score très tôt de l’homme en forme Cody Gakpo (13è), Steven Bergwijn se jouait de la défense adverse et allait tranquillement ajuster Szczesny (2-0) pour faire le break en deuxième mi-temps. Les Pays-Bas reprennent la première place du groupe devant les Belges.

Dans les Ligues inférieures, la Turquie a été tenue en échec (3-3) par le Luxembourg dans la Ligue C, alors que les Îles Féroé et la Lituanie se partageaient également les points (1-1) dans cette même poule. Dans l’autre groupe, la Slovaquie s’est fait surprendre à domicile par l’Azerbaidjan et concède une courte défaite (0-1). Enfin, dans la Ligue D, Andorre a fait le job face au Liechstentein (1-0) et continue de surprendre.

Tous les résultats de la soirée

Ligue A

Croatie 2 -1 Danemark (Sosa, Majer / Eriksen)

-1 Danemark (Sosa, Majer / Eriksen) Belgique 2 -1 Pays de Galles (De Bruyne, Batshuayi / Moore)

-1 Pays de Galles (De Bruyne, Batshuayi / Moore) Pologne 0-2 Pays-Bas (Gakpo, Bergwijn)

Ligue C

Turquie 3-3 Luxembourg (Under, Chanot CSC, Yuksek/ Martins, Sinani, Rodrigues)

Lituanie 1-1 Iles Féroé (Slivka / Andreasen)

Slovaquie 0-1 Azerbaidjan (Dadashov)

Ligue D

Liechstentein 0-2 Andorre (Albert Rosas, Cervos)