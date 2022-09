LdN: la France chute contre le Danemark, les Pays-Bas et la Croatie qualifiés pour le Final Four

A l’occasion de la sixième journée de la Ligue des Nations, la France s’est inclinée sur la pelouse du Danemark (2-0). Les Français restent toutefois en Ligue A, car dans le même temps, la Croatie battait l’Autriche (1-3) pour se qualifier pour le Final Four. Les Pays Bas ont également décroché leur billet pour les demi-finales, après leur victoire (1-0) contre la Belgique.

La sixième journée de la Ligue des Nations débutait ce dimanche, avec les rencontres du groupe 1 de la Ligue A. Troisième de la poule avant le coup d’envoi, la France se déplaçait sur la pelouse du Danemark avec des envies de victoire. Mais la rencontre a tourné à l’avantage des Danois qui se sont imposés (2-0). Des buts coup sur coup de Kasper Dolberg (33è) et Andreas Skov Olsen (39è) ont suffi à faire couler les Bleus.

Malgré cette défaite, la France a assuré son maintien en Ligue A, puisque dans le même temps, son concurrent direct, l’Autriche a été battue à domicile par la Croatie. Dans un début de partie mouvementé, Luka Modric ouvrait très tôt le score (6è) bien servi par Vlasic. Surpris d’entrée, les Autrichiens réagissaient, pourtant, dans la foulée et Baumgartner remettait les deux formations à égalité (1-1, 9e). Finalement, Livaja (1-2, 69e) et Lovren (1-3, 72e) donnaient la victoire à la Croatie en deuxième période, qui se qualifie pour le Final Four. L’Autriche descend en Ligue B.

Les Pays Bas filent aussi en demi-finale

On connaît également le nom du deuxième qualifié pour le Final Four de la compétition européenne. Les Pays Bas ont décroché leur billet pour le dernier carré du tournoi en battant la Belgique (1-0) dans le groupe 4. Après une première mi-temps sans but, Virgil van Dijk (73è) a délivré les siens. Les Belges terminent à la deuxième place du classement. Dans la même poule, la Pologne a battu les Pays de Galles (0-1). Une défaite fatale aux Gallois qui évolueront en Ligue B lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations.

Dans les autres rencontres de cette soirée, la Turquie a, quant à elle, validé son billet pour la Ligue B malgré sa défaite face aux îles Féroé (1-2). Enfin, le Luxembourg a pris le meilleur contre la Lituanie (1-0).

Tous les résultats de ce dimanche

Ligue A

Groupe 1

Danemark 2-0 France : Dolberg (34e) et Skov Olsen (39e)

2-0 France : Dolberg (34e) et Skov Olsen (39e) Autriche 1-3 Croatie : Baumgartner (9e) / Modric (6e), Livaja (69e) et Lovren (72e)

Groupe 4

Pays-Bas 1-0 Belgique : Van Dijk (73e)

1-0 Belgique : Van Dijk (73e) Pays de Galles 0-1 Pologne : Swiderski (57e)

Ligue C

Groupe 1

îles Féroé 2-1 Turquie : Davidsen (51e) et Edmundsson (59e) / Gurler (89e)

2-1 Turquie : Davidsen (51e) et Edmundsson (59e) / Gurler (89e) Luxembourg 1-0 Lituanie : Rodrigues (88e)